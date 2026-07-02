La actualización gratuita que transforma tu tablet Samsung para siempre

Samsung extiende las funciones más recientes de Galaxy AI a distintas generaciones de tablets Galaxy Tab S.

Samsung comenzó el despliegue gradual de One UI 8.5 para las tablets premium de la serie Galaxy Tab S, una actualización que incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial y amplía las capacidades de Galaxy AI en dispositivos con pantallas grandes. El objetivo es ofrecer una experiencia más integrada para quienes utilizan la tablet tanto para trabajar como para estudiar o crear contenido.

Entre las principales novedades se destacan una nueva versión de Circle to Search, una integración más profunda con Gemini y mejoras enfocadas en la productividad, la organización de archivos y la seguridad. Según Samsung, la actualización busca reducir la cantidad de pasos necesarios para realizar tareas cotidianas y convertir a la tablet en un asistente más intuitivo y personalizado.

Circle to Search 3.0 aprovecha las pantallas grandes

Una de las funciones más importantes de One UI 8.5 es la llegada de Circle to Search 3.0. La herramienta ahora permite identificar y buscar varios elementos al mismo tiempo dentro de una imagen, sin necesidad de salir de la aplicación que se está utilizando.

En las tablets Galaxy Tab S, esta experiencia también se complementa con el S Pen y la funda teclado con tecla dedicada a la inteligencia artificial, lo que facilita la búsqueda visual, la investigación y el trabajo creativo desde la pantalla de gran tamaño.

Gemini suma una integración más profunda

La actualización también amplía la integración de Gemini dentro del ecosistema Galaxy. El asistente puede ejecutarse mediante una ventana flotante para estar disponible mientras el usuario navega, estudia o trabaja con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Además, Gemini ahora interactúa de manera más fluida con aplicaciones nativas como Samsung Notes, Calendario, Recordatorios, Reloj y Galería, permitiendo organizar contenido generado por IA y mantener un flujo de trabajo continuo sin tener que cambiar constantemente entre distintas apps.

Comenzó el despliegue gradual de One UI 8.5 para las tablets premium de la serie Galaxy Tab S.

Más herramientas para productividad y seguridad

One UI 8.5 también incorpora mejoras orientadas a la organización y la gestión de archivos en pantallas grandes, junto con nuevas funciones para potenciar la creatividad visual. A esto se suma un refuerzo en materia de seguridad mediante Samsung Knox, la plataforma de protección integrada de la compañía.

Con esta actualización, Samsung extiende las funciones más recientes de Galaxy AI a distintas generaciones de tablets Galaxy Tab S y refuerza su estrategia de integrar hardware, software e inteligencia artificial para ofrecer dispositivos cada vez más conectados, productivos y adaptados a las necesidades de los usuarios.