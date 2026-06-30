El nuevo asistente de Inteligencia Artificial que organiza tu día a día en tu celular

Samsung busca que la inteligencia artificial funcione como un apoyo permanente en el uso diario del smartphone.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa para convertirse en una herramienta que acompaña las tareas cotidianas. En ese contexto, Samsung destacó cómo las funciones de Galaxy AI permiten resolver actividades diarias de manera más rápida, intuitiva y sin necesidad de alternar entre múltiples aplicaciones. Desde búsquedas inteligentes hasta edición de imágenes y organización de información, la compañía apuesta a que la IA reduzca pasos y facilite la experiencia de uso.

Según explicó la empresa, muchas de estas herramientas fueron diseñadas para responder a situaciones habituales, como encontrar información en pantalla, crear contenido en pocos segundos o mantener organizados archivos y notas. El objetivo es que los usuarios puedan concentrarse en lo que están haciendo mientras la inteligencia artificial se ocupa de las tareas repetitivas o más complejas.

Búsquedas más inteligentes y acciones en menos pasos

Una de las funciones destacadas es Circle to Search con Google, que permite buscar cualquier elemento que aparezca en la pantalla sin salir de la aplicación que se está utilizando. Además de reconocer imágenes, ahora también puede identificar música que esté sonando, ampliando las posibilidades de búsqueda.

Otra herramienta es Selección con IA (AI Select), que analiza el contenido mostrado en pantalla —ya sea texto, imágenes o videos— para sugerir acciones útiles de forma automática. Entre ellas se encuentran escanear códigos QR, crear GIFs o acceder rápidamente a funciones relacionadas con el contenido visualizado.

Edición de fotos y organización asistidas por IA

Samsung también puso el foco en las herramientas creativas. Con Asistente de Fotos (Photo Assist), los usuarios pueden editar imágenes de manera sencilla eliminando objetos, ajustando composiciones o mejorando fotografías con ayuda de la inteligencia artificial.

En el apartado de organización, la función Asistente de Notas (Note Assist) ayuda a resumir textos extensos, dar formato al contenido y crear cubiertas para las notas, facilitando la administración de información tanto para el estudio como para el trabajo.

Las funciones de Galaxy AI permiten resolver actividades diarias de manera más rápida.

Por su parte, Asistente de Escritura (Writing Assist) ofrece sugerencias para redactar, corregir o adaptar textos según el contexto, mientras que Asistente de Navegación (Browsing Assist) permite resumir páginas web extensas y traducir su contenido, reduciendo el tiempo necesario para encontrar la información más relevante.

Con este conjunto de herramientas, Samsung busca que la inteligencia artificial funcione como un apoyo permanente en el uso diario del smartphone. La propuesta apunta a simplificar búsquedas, potenciar la creatividad y mejorar la organización personal sin modificar la forma habitual de utilizar el dispositivo, integrando la IA de manera natural en cada tarea cotidiana.