El true crime basado en una historia real, dura menos de 2 horas y ya es tendencia global

Netflix volvió a captar la atención de los amantes del true crime con Instinto maternal, un documental de menos de dos horas que reconstruye uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en Estados Unidos. Estrenado el 12 de junio, el film se convirtió rápidamente en una de las producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial gracias a una historia que combina engaños, obsesión y un desenlace trágico.

La película, dirigida por Jessica Dimmock, relata el crimen cometido por Taylor Rene Parker, una mujer que fingió un embarazo durante meses y terminó asesinando a una embarazada para intentar quedarse con su bebé. El documental reconstruye el caso mediante entrevistas, material de archivo y testimonios de familiares e investigadores.

¿De qué trata Instinto maternal, el estremecedor documental que arrasa en Netflix?

La producción comienza cuando la policía detiene a una mujer que asegura haber dado a luz. Sin embargo, los agentes descubren que ni el bebé que lleva consigo ni la sangre encontrada en su ropa le pertenecen. A partir de ese momento, el documental revela cómo se desarrolló uno de los episodios más estremecedores de la crónica policial estadounidense.

Lejos de centrarse únicamente en el crimen, la película también explora las consecuencias que el hecho tuvo sobre la familia de la víctima y el entorno de la acusada, además de reconstruir el complejo entramado de mentiras que permitió sostener el falso embarazo durante meses.

Con una duración de 1 hora y 31 minutos, Instinto maternal integra el catálogo de documentales sobre crímenes reales de Netflix. En pocos días logró ubicarse entre los contenidos más vistos de la plataforma y alcanzó el puesto número uno en decenas de países, impulsado por el interés que despertó la historia de Taylor Parker y el tratamiento del caso.

Ficha técnica de Instinto maternal