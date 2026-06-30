Estas son las mansiones del AMBA en venta por más de 2 millones de dólares

Las mansiones del AMBA en venta.

El concepto de "mansión" suele asociarse con lujo y grandiosidad y, en la actualidad, se pueden encontrar varias de estas particulares viviendas en el mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las propiedades de este segmento tienen precios mínimos que arrancan en US$2 millones y pueden alcanzar hasta US$12,4 millones.

La residencia más cara publicada se encuentra en Palermo Chico, en la avenida Coronel Díaz al 2800. Esta propiedad histórica, que perteneció al conde argentino-húngaro Federico Zichy-Thyssen, ostenta un valor de US$12.400.000. Cuenta con 1234 m² totales (983 cubiertos y 251 descubiertos), 14 ambientes, cinco suites, piscina climatizada, cava, casa de huéspedes independiente con quincho y dos cocheras. Fue restaurada integralmente, recuperando detalles originales como molduras y herrería.

En segundo lugar, una mansión de estilo ecléctico barroco francés se ofrece por US$10.000.000 en Basavilbaso al 1200, cerca de Plaza San Martín. Construida en la primera década del siglo XX por la familia Estrugamou, tiene 1590 m², 12 ambientes y 10 cocheras. Su ubicación privilegiada, próxima a avenidas emblemáticas y sedes diplomáticas, la convierte en una joya del mercado.

En la zona norte, dentro del exclusivo barrio La Isla en Nordelta, se destacan dos mansiones valuadas en US$8.500.000 cada una. La primera posee 1400 m² cubiertos sobre un lote de 4200 m², con 10 ambientes, cinco suites, piscina de borde infinito y un sector de entretenimiento con parrilla en el subsuelo. La segunda, una villa italiana diseñada por Jorge Felli, tiene 1162 m² en cuatro plantas y 12 ambientes, además de amenities como pileta olímpica, muelle y esculturas.

Otras mansiones que están en venta en el AMBA

Más al oeste, en Tortugas Country Club, una propiedad de 820 m² sobre un terreno de más de 4000 m² se vende por US$7.200.000. Con vista directa a la cancha de polo, esta casa de dos plantas ofrece ocho ambientes, tres cocheras, pileta con hidromasaje y espacios al aire libre ideales para el disfrute.

En Martínez, San Isidro, sobresale una residencia de estilo francés con 1000 m² a la venta por US$6.900.000. Ubicada en un cul-de-sac que garantiza privacidad, la propiedad cuenta con 10 ambientes, cuatro cocheras, cava tipo bodega boutique, sala de cine insonorizada y un sector de juegos con mesa de pool.

Por el piso de los US$2.000.000, se encuentran varias opciones interesantes. Una casa en San Diego, Francisco Álvarez, ofrece 1000 m², seis ambientes y siete cocheras, con vistas al polo, quincho completo y piscina. Otra en Saint Thomas, Canning, con 745 m² y 11 ambientes, tiene acceso a un campo de golf y cuenta con dos master suites en planta alta. En San Isidro, Acassuso, una residencia restaurada con detalles arquitectónicos y ubicada en una zona arbolada se vende por US$2.300.000. Sus 987 m² incluyen espacios amplios, piscina y un playroom en el tercer nivel, además de varias cocheras.

En Pilar, una propiedad con 1000 m² cubiertos y un terreno de más de 40.000 m² se ofrece por US$2.800.000. Cuenta con cinco dormitorios, piscina cubierta y exterior, sauna, cancha de fútbol y casas auxiliares para caseros y vigilancia. Finalmente, en Béccar, San Isidro, una mansión estilo Tudor con 1440 m² se vende por US$3.000.000. Destacan sus detalles artesanales en el techo, ascensor, departamentos independientes y un amplio jardín con pileta y sauna.