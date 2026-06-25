Cuánto cuesta una casa prefabricada de dos dormitorios.

En junio de 2026, el mercado argentino de casas prefabricadas mantiene precios estables para modelos estándar que incluyen dos dormitorios, un baño y cocina, ya sea integrada o separada, con superficies que oscilan entre los 45 y 60 metros cuadrados.

El costo final varía según el sistema constructivo elegido, el nivel de terminación, y los gastos asociados al montaje en el terreno. Entre las opciones más comunes aparecen tres tipos de construcciones con características y precios diferenciados.

Qué tipos de casas prefabricadas se consiguen y cuánto cuestan

El primero es el sistema con paneles tipo steel frame, cuyo precio ronda entre $11.000.000 y $15.000.000. Este modelo incluye la estructura completa, aislación térmica, cubierta metálica, revestimientos interiores básicos, aberturas de aluminio económicas y pisos cerámicos estándar. Normalmente, la instalación eléctrica y sanitaria está contemplada, aunque sin artefactos, lo que puede aumentar el valor final entre un 10% y 20%.

Por otro lado, las casas de madera se presentan como una alternativa más económica, con costos que van de $9.000.000 a $12.000.000. Son muy habituales en zonas periurbanas y rurales, pero exigen mantenimiento constante y, en algunos casos, refuerzos para cumplir con normativas locales, lo que podría generar gastos extra. Esta opción suele ser atractiva para quienes buscan rapidez en la entrega y una menor inversión inicial.

En el segmento más alto se encuentran las viviendas modulares hechas con paneles SIP (Structural Insulated Panels), que destacan por su mejor desempeño térmico y mayor durabilidad. En junio de 2026, una casa de dos dormitorios y un baño construida con este sistema se cotiza entre $14.000.000 y $20.000.000.

El precio depende del espesor del panel, la calidad de las aberturas y el tipo de cubierta. En general, estos valores incluyen instalaciones completas y, en algunos casos, muebles fijos de cocina. La diferencia se justifica por la eficiencia energética superior y la reducción notable en los tiempos de montaje, que pueden ser inferiores a una semana si el terreno está listo.

Más allá del valor de fábrica, es importante considerar los costos adicionales por traslado y montaje, que varían según la distancia de la planta productiva y las condiciones del lote. El transporte puede representar entre un 5% y un 12% del precio total. Además, preparar el terreno con platea de hormigón, nivelación y conexiones a servicios puede sumar entre $1.000.000 y $5.000.000, según la superficie y tipo de suelo.

En zonas sin acceso a red de gas o cloacas, instalar alternativas como biodigestores o termotanques eléctricos de alta eficiencia incrementa aún más el presupuesto, una variable que quienes planean comprar deben tener en cuenta.