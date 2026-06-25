Portugal y Colombia se disputan primer lugar de Grupo K para evitar a complicados rivales en ronda de 32

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs. República Democrática del Congo

Cuando Portugal se enfrente a Colombia en su último partido del Grupo K del Mundial, ambos equipos lucharán por conseguir un resultado ‌que les garantice evitar un ‌posible escenario de pesadilla en los dieciseisavos de final.

Mientras que Colombia ya se ha clasificado para la fase eliminatoria con seis puntos en dos partidos, Portugal suma cuatro puntos y tiene prácticamente asegurada la clasificación, aunque pasar de ronda es solo una parte de la historia.

Quedar en primera posición del grupo tiene una importancia especial, ya que el ganador del Grupo K tiene ​asegurado un camino más ⁠fácil hacia las eliminatorias al enfrentarse a uno de los mejores terceros, ‌mientras que el segundo clasificado podría toparse con Inglaterra, Croacia ⁠o Ghana.

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"Sinceramente, a veces sí vemos las ⁠situaciones que podrían darse. Mentiría si dijera que no pensamos en lo que podría pasar si quedáramos segundos o terceros", dijo a los periodistas el extremo ⁠portugués Pedro Neto.

"Pero lo que más importa -siendo portugueses, con la mentalidad ​que tenemos- es ser siempre los mejores. Así que, ‌obviamente, vamos a enfrentarnos a Colombia ‌para quedar primeros, incluso sin saber qué puede pasar en los otros ⁠grupos".

Colombia, subcampeona de la Copa América de 2024, ha impresionado en una campaña en la que ha combinado el talento ofensivo con una defensa resistente que la ha convertido en un rival complicado.

Los tres goles frente a ​Uzbekistán marcaron la ‌pauta y una ajustada victoria sobre la República Democrática del Congo puso de manifiesto su paciencia ante rivales obstinados.

El camino de Portugal ha sido más accidentado. Recibieron críticas tras realizar solo un tiro a puerta a pesar de completar 740 pases en un frustrante ⁠empate con la República Democrática del Congo, antes de recuperarse con una goleada por 5-0 a Uzbekistán.

RONALDO VUELVE A MARCAR

A medida que las dudas se disipaban y daban paso a la celebración, la goleada también puso fin a la sequía goleadora de diez partidos en grandes torneos del máximo goleador de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo, ya que el jugador de 41 años marcó dos goles.

Con Lionel Messi, Kylian ‌Mbappé, Vinícius Jr. y Erling Haaland anotando varios goles en la carrera por la Bota de Oro, Ronaldo se veía presionado para dar la talla en su sexto Mundial.

Aunque Portugal cuenta, sobre el papel, con una de las plantillas más completas del torneo, el juego físico de Colombia, la velocidad de sus ‌contraataques y su organización defensiva suponen una prueba mucho más dura que la de Uzbekistán.

A Colombia le bastará un empate para hacerse con el primer puesto, lo que ‌obliga a Portugal a ⁠tomar las riendas en las sofocantes condiciones de Miami, donde se espera que las temperaturas alcancen los 30,5 °C al inicio ​del partido.

"Nuestra mentalidad es quedar primeros y eso es lo que vamos a intentar en el partido: jugar un gran partido y terminar en primera posición", añadió Neto.

Con información de Reuters