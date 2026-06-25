Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 25 de junio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, jueves 25 de junio, se mantienen actualizados según los valores de pizarra de las principales petroleras. A continuación, el detalle por empresa:
Precios YPF
- Nafta Súper: $2037.00
- Nafta Premium: $2316.00
- Gasoil: $2065.00
- Gasoil Premium: $2271.00
- GNC: $720.81
Precios Shell
- Nafta Súper: $2115.00
- Nafta Premium: $2413.00
- Gasoil: $2180.00
- Gasoil Premium: $2489.00
- GNC: $639.72
Precios Axion
- Nafta Súper: $2099.00
- Nafta Premium: $2429.00
- Gasoil: $2189.00
- Gasoil Premium: $2469.00
- GNC: $550.00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2035.00
- Nafta Premium: $2406.00
- Gasoil: $2180.00
- Gasoil Premium: $2446.00
- GNC: $569.00
Otras estaciones
Dapsa
- Nafta Súper: $1245.00
- Nafta Premium: $1471.00
- Gasoil: $1225.00
- Gasoil Premium: $1409.00
Gulf
- Nafta Súper: $1597.00
- Nafta Premium: $1825.00
- Gasoil: $1754.00
- Gasoil Premium: $1899.00
- GNC: $529.00
VOY
- Nafta Súper: $2030.00
- Nafta Premium: $2223.00
- Gasoil Premium: $2389.00
- GNC: $709.00
Estaciones Independientes
- Nafta Súper: $1399.90
- Nafta Premium: $1667.00
- Gasoil: $1358.00
- Gasoil Premium: $1666.00
- GNC: $619.34
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.