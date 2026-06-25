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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy jueves 25 de junio

Precios promedio de nafta y gasoil en CABA y PBA hoy jueves 25 de junio. Valores actualizados de YPF, Shell, Axion, Puma y más estaciones.

25 de junio, 2026 | 07.00

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y Provincia de Buenos Aires para la jornada de hoy, jueves 25 de junio, se mantienen actualizados según los valores de pizarra de las principales petroleras. A continuación, el detalle por empresa:

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2037.00
  • Nafta Premium: $2316.00
  • Gasoil: $2065.00
  • Gasoil Premium: $2271.00
  • GNC: $720.81

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2115.00
  • Nafta Premium: $2413.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2489.00
  • GNC: $639.72

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2099.00
  • Nafta Premium: $2429.00
  • Gasoil: $2189.00
  • Gasoil Premium: $2469.00
  • GNC: $550.00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2035.00
  • Nafta Premium: $2406.00
  • Gasoil: $2180.00
  • Gasoil Premium: $2446.00
  • GNC: $569.00

Otras estaciones

Dapsa

  • Nafta Súper: $1245.00
  • Nafta Premium: $1471.00
  • Gasoil: $1225.00
  • Gasoil Premium: $1409.00

Gulf

  • Nafta Súper: $1597.00
  • Nafta Premium: $1825.00
  • Gasoil: $1754.00
  • Gasoil Premium: $1899.00
  • GNC: $529.00

VOY

  • Nafta Súper: $2030.00
  • Nafta Premium: $2223.00
  • Gasoil Premium: $2389.00
  • GNC: $709.00

Estaciones Independientes

  • Nafta Súper: $1399.90
  • Nafta Premium: $1667.00
  • Gasoil: $1358.00
  • Gasoil Premium: $1666.00
  • GNC: $619.34

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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