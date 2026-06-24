Una periodista de La Nación+ expresó su malestar sobre la crisis de GNC que atraviesa la ciudad de La Plata.

La ciudad de La Plata y otras localidades del AMBA registraron faltas de GNC debido al fuerte aumento en la demanda de gas provocado por la ola de frío. Frente a este hecho, continúan los reclamos de remiseros y taxistas que no pueden circular y las largas filas en las estaciones de servicio. En ese sentido, en una emisión de La Nación+ revelaron una mirada crítica sobre esta crisis.

Hace 13 días, la ciudad de La Plata registró una falta de suministro de GNC. Sin embargo, la Cámara de GNC explicó que el problema no radica en la disponibilidad del recurso, sino en la capacidad de transporte, la estacionalidad del consumo y las limitaciones operativas que surgen durante los picos de demanda invernal.

En este contexto, durante una transmisión de La Nación+, una periodista manifestó su malestar por la situación tras escuchar el testimonio de un trabajador que aseguró estar haciendo fila desde la madrugada para cargar combustible. Asimismo, un taxista declaró que hizo fila durante dos horas para poder abastecerse de gas. Frente a estos relatos, la periodista expresó: “Pero no podes perder tres horas de tu día esperando para cargar GNC. Es un delirio”.

Caos de tránsito y protestas en La Plata

Frente a la crisis por falta de GNC en la ciudad de La Plata, el sector del transporte realiza hoy nuevas movilizaciones para reclamar una solución al conflicto. En ese sentido, convocaron una concentración en la puerta del Zoológico, en el Bosque platense, y desde ahí, propietarios, choferes, remiseros y fleteros marcharon hacia la Casa de Gobierno.

Desde las 11:30, los manifestantes llevaron adelante distintos cortes de tránsito en el centro de la ciudad. Primero bloquearon la circulación en la intersección de 6 entre 51 y 53, y posteriormente hicieron lo propio en 7 y 50, generando importantes complicaciones para quienes intentan desplazarse por la zona. Pasadas las 13, además, se registró un nuevo corte en 12 y 50, a pocos metros de Plaza Moreno.

