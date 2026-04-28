En LN+ criticaron al gobierno de Javier Milei.

El gobierno de Javier Milei atraviesa una crisis no solo en materia económica, sino también en lo que a credibilidad refiere. Esto último se debe a los casos de corrupción en los que se vieron envueltos varios de sus funcionarios: desde la adquisición de préstamos hipotecarios millonarios por parte de algunos legisladores, hasta las cuasas por las que fue investigado Manuel Adorni en las semanas recientes, debido a los viajes a Punta del Este; a Aruba y la manera en que adquirió su departamento en Caballito.

Es por todo lo mencionado que hay una extrema especulación respecto a lo que dirá el miércoles 29 de abril, cuando desde las 10:30 tenga que realizar el informe de gestión del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, algo que llevará a cabo en compañía tanto del presidente como de la hermana de este, Karina Milei, así como otros ministros de La Libertad Avanza. Los medios hicieron sus propias lecturas de lo que ocurrirá en las próximas 48 horas, incluyendo el programa que Débora Plager conduce en LN+, donde lanzó una dura crítica.

Manuel Adorni se vio envuelto en acusaciones por corrupción.

¿Qué dijo Débora Plager sobre las causas de Manuel Adorni?

La reconocida conductora tuvo en el panel a Gabriel Slavinsky, consultor y analista político, quien le deslizó que "el miércoles, en el Congreso, el gobierno va a hacer lo que le sale cómodo y fácil, que es la confrontación con el otro". Fue entonces que Plager se preguntó: "Vamos a suponer que Adorni saca 18 carpetas de muchos legisladores en funciones, todos ellos del peronismo, y les dice 'vos no declaraste esto'; 'vos tenés 18 departamentos'; 'vos tenés cinco'; 'vos tenés 20'; 'vos tenés cuentas off-shore' y todo eso con el sueldo de funcionario público, por lo que no tenés como justificarle... ¿Eso a él lo hace menos culpable? ¿Lo exculpa de cualquier presunta investigación de enriquecimiento ilícito?".

"Hay un momento donde decidís cuál es la estrategia de defensa, el gobierno defiende mal. En este caso Adorni lo que va a hacer, supongo y con el aval del presidente, es ir a pelearse", setenció Slavinsky.