El Congreso asestó un golpe al Gobierno en medio del peor momento de Milei

El Gobierno recibió un duro golpe en el Congreso en el medio del peor momento de la presidencia de Javier Milei. La reforma electoral podría naufragar tras el rechazo público del PRO, la UCR y los aliados. Milei buscaba correr el eje del debate público con la discusión sobre la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pero el plan empieza a mostrar graves fisuras.

El apuro del tuit de Milei desde Israel para anunciar el envío del proyecto la semana pasada generó dudas internas en el corazón libertario: los votos no estaban y había que acelerar las negociaciones.

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Los primeros movimientos empezaban a mostrar un clima complicado para el Gobierno. La UCR fue el primero que salió a oponerse a la eliminación de las PASO. Apenas deslizó una contraoferta con las PAS, primarias no obligatorias. Pero a LLA no le cierra en su relato de bajar el gasto.

El PRO también se distanció y no respaldó el proyecto de Milei. Cristian Ritondo, aliado del Gobierno, expresó: "No tiene por qué ser blanco o negro, puede haber primarias y que no sean obligatorias, o puede haber primarias y que no participen aquellos que tienen lista única". Los amarillos, más en sintonía con el proyecto de PAS.

Y el que finalmente sorprendió fue el aliado Osvaldo Jaldo. El gobernador de Tucumán, pionero peronista libertario, salió a manifestarse directamente en contra de la idea de suprimir esa modalidad en las elecciones.

“El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO”, dijo Jaldo. Demoledor para los planes de Milei.

La Casa Rosada tiene dos caminos: aborta el plan del Presidente por completo o acepta las modificaciones que le plantean el PRO y la UCR y va hacia una PAS que no cierra con su relato. "Queremos ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos", dicen en Balcarce 50.

El Gobierno necesita hacer este movimiento antes del Mundial. Luego ya será tarde y las elecciones estarán a la vuelta de la esquina. Hoy el panorama es que habrá PASO en 2027. En ambas cámaras, Diputados y Senado, entre los libertarios hay pesimismo y ven a la oposición, incluso a los amigos, más dura que en el verano para negociar.

Con la partida nacional complicada, La Libertad Avanza intenta impulsarla entonces por distrito. Ya presionan en la provincia de Buenos Aires y en CABA para eliminar allí las PASO. Por ahora, con expectativas bajas para los violetas.