La crisis industrial no da tregua: cerró la textil KM TEX y ya se perdieron 4.700 empleos en La Rioja

La crisis que atraviesa el sector industrial a nivel nacional sumó un nuevo capítulo en La Rioja con el cierre definitivo de una fábrica textil del Parque Industrial. La medida dejó sin empleo a los últimos 25 trabajadores de la planta y elevó a 14 el número de empresas que cesaron sus actividades en la provincia desde la asunción de Javier Milei, con un saldo de 4.700 puestos de trabajo perdidos durante el actual período, según datos oficiales.

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinoza, confirmó el cierre de la firma dedicada a la confección de indumentaria deportiva, una empresa que llegó a emplear a cerca de un centenar de personas en sus años de mayor actividad. La funcionaria explicó que la decisión fue consecuencia de la fuerte caída en los pedidos de producción, un escenario que obligó a la empresa a reducir paulatinamente su plantilla hasta llegar al cierre definitivo de sus operaciones.

Espinoza indicó que los propietarios de la firma mantuvieron diálogo con los trabajadores y se comprometieron a abonar el ciento por ciento de las liquidaciones finales e indemnizaciones mediante acuerdos individuales. Además, señaló que la empresa dejó abierta la posibilidad de reincorporar personal en caso de que el mercado permita retomar la actividad en el futuro.

El cierre vuelve a poner en evidencia la compleja situación que atraviesa la industria textil riojana, uno de los sectores más afectados por la caída del consumo y la reducción de la actividad productiva. Desde la Secretaría de Trabajo advirtieron que la problemática no se limita a un caso puntual, sino que "impacta sobre toda la cadena de valor de la industria de la confección".

La situación también se replica fuera de la provincia. Según indicó Espinoza, la casa matriz de la empresa en Buenos Aires redujo su planta de personal de aproximadamente 200 trabajadores a apenas 30, reflejando un escenario de retracción que afecta a todo el sector.

Mientras tanto, el Gobierno provincial mantiene un monitoreo permanente sobre el funcionamiento del Parque Industrial y el cumplimiento de las obligaciones laborales, especialmente en el pago del medio aguinaldo. "Estamos chequeando el tema del pago de aguinaldos y viendo cómo afrontamos esta situación. No es fácil, pero nuestra vocación es mantener la paz social", sostuvo la secretaria de Trabajo en comunicación con medios locales.

La funcionaria también atribuyó la crisis a las actuales políticas económicas nacionales, al considerar que afectan la producción local y el empleo industrial. "Son las actuales políticas públicas nacionales las que desprotegen la producción local, y detrás de eso están los trabajadores, que son quienes más sufren", afirmó.