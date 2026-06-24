Por qué Neymar no juega de titular en Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

Por qué Neymar no juega en Brasil contra Escocia por el Mundial 2026

Neymar Jr. sigue entre algodones y genera preocupación en la Selección de Brasil que dirige Carlo Ancelotti. El atacante del Santos continúa recuperándose de su lesión en una de sus pantorrillas y no es titular en la "Verdeamarelha" para el duelo ante Escocia por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. A raíz de la mencionada molestia de su futbolista estrella, el DT italiano con pasado en el Real Madrid no lo tendrá en cuenta más allá de lo que respondió en conferencia de prensa cuando le preguntaron por él.

Por qué Neymar no juega de titular contra Escocia en el Mundial 2026

Lo cierto es que "Ney" todavía no está al 100% para disputar los 90 minutos en el verde césped en un cruce que será trascendental para el equipo sudamericano. La necesidad de ganar para clasificar como líderes y no depender de otros resultados es clave, por lo que el entrenador optará por lo mejor que tiene. Claro que, el exhombre del Barcelona no está en óptimas condiciones y tampoco estará Raphinha, quien sufrió una lesión en la goleada por 3 a 0 ante Haití.

De esta manera, Neymar será baja y no podrá retornar a la Selección de Brasil después de tres años sin vestir la "Verdeamarelha". Su última aparición con el combinado brasileño fue en octubre del 2023 cuando sufrió una rotura de ligamentos cruzados en un partido contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. De allí en más, no sólo los problemas físicos lo dejaron afuera del verde césped sino que tampoco fue convocados estando recuperado.

El momento de la lesión de Neymar contra Uruguay en 2023

Qué dijo Ancelotti sobre la lesión de Neymar

"Trabajó con mucha seriedad, intentando recuperarse lo antes posible. Estoy muy contento con él y aunque no juegue aporta su experiencia, conoce bien el juego y ayuda a los más jóvenes", aseguró el técnico italiano acerca del aporte de Neymar más allá de su ausencia en el campo de juego. A su vez, cuando tuvo que responder acerca de cuánto tiempo podía jugar el hombre del Santos, "Carletto" bromeó: "puede jugar los 90 minutos... caminando. No, está bien, trabajó y se entrenó muy bien".

Los números de Neymar con la Selección de Brasil

Partidos jugados : 128.

: 128. Goles : 79.

: 79. Asistencias : 59.

: 59. Títulos: Copa Confederaciones 2013 y medalla de oro en los Juegos Olímpicos Rio 2016.

A qué hora juegan Brasil y Escocia por la última fecha en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre la "Verdeamarelha" y el combinado escocés tendrá lugar este miércoles 24 de junio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del mexicano César Arturo Ramos y la transmisión será a través de los canales Telefe y DSports, además de las plataformas Mitelefe.com, Paramount+ y Disney+ en su versión Premium.

A la misma hora se desarrollará el cruce entre Marruecos y Haití en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, duelo que saldrá por la pantalla de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports en el que el neerlandés Danny Makkelie impartirá justicia.