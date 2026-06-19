Bruno Guimarães, el "pulmón" de Brasil en el Mundial que peleó por su vida

A los tres años, la vida de Bruno Guimarães ya se jugaba en tiempo de descuento. Mientras otros chicos pateaban sus primeras pelotas, él pasaba los días internado en una sala de hospital, peleando contra una neumonía feroz que amenazaba sus pulmones. A los cinco, la pesadilla se repitió. El diagnóstico médico para el actual "pulmón" de la Selección de Brasil fue una sentencia y, a la vez, una semilla: sus padres debían hacerlo practicar algún deporte para fortalecer su capacidad respiratoria. Intentaron con la natación, pero el agua fría y los largos en la pileta no eran lo suyo. El destino le tenía reservado un romance eterno con la de cuero que hoy lo encuentra jugando el Mundial 2026. Cuando la pelota llegó a sus pies, ya no hubo otro camino.

Sin embargo, el camino hacia la cima del fútbol mundial no tuvo alfombra roja. Fue un barro constante de privaciones y dudas que forjaron su carácter. A los 16 años, lejos de las luces y los lujos que hoy lo rodean en la Premier League, el volante se unió al Audax de São Paulo. La realidad allí era cruda, casi de supervivencia. "Compartía habitación con otros 22 chicos, algunas ratas y unas cuantas goteras", confesó el propio futbolista en una entrevista con UOL. En ese ambiente hostil, donde el frío se colaba por el techo y el espacio físico era un botín de guerra cotidiano, el joven brasileño que hoy brilla en el equipo de Carlo Ancelotti empezó a dudar de sus propias condiciones.

Bruno Guimarães, el pibe que sobrevivió a todo y es el pulmón de Brasil en el Mundial 2026

El cuerpo no le respondía y la cabeza le jugaba en contra. Paralizado por los nervios de un futuro incierto, Guimarães sufría el famoso "pánico escénico" de una manera física y dolorosa: "Me aterraba jugar, me sentía tan mal que hasta vomitaba antes de los partidos", reveló. Físicamente, además, estaba en desventaja en un fútbol cada vez más atlético. Era un auténtico "fideo", un juvenil espigado, sin masa muscular ni fuerza para aguantar los embates de los defensores rivales.

En el momento más oscuro, cuando el abandono parecía la única salida razonable, apareció una figura clave en su vida: Fernando Diniz. El director técnico que ganó la Libertadores con Fluminense en 2023, conocido en el ambiente por su particular propuesta de juego y su profunda gestión humana, vio en ese chico esquelético algo que ni el propio futbolista alcanzaba a vislumbrar. La confianza ciega de su entrenador fue el combustible que sanó sus nervios y fortaleció sus piernas. Diniz no solo lo consolidó en la cancha, sino que lo contuvo fuera de ella, transformando el miedo en rebeldía futbolística. El lazo fue tan fuerte que, a pesar de los años, la distancia y el estrellato, el llamado telefónico sigue vigente para saber "cómo anda todo".

Bruno Guimarães, el pulmón de Brasil en el Mundial 2026

Hoy, asentado como una de las figuras del Newcastle de Inglaterra y pieza clave de la Selección de Brasil, aquel pibe que vomitaba por la presión mira el horizonte con la templanza de los que ya vencieron a la adversidad. Su nombre suena con fuerza en los pasillos de Old Trafford; el Manchester United lo tiene en carpeta para armar su nuevo mediocampo. Con el mercado de pases al rojo vivo y un futuro de clubes que asoma incierto por los millones en juego, Bruno Guimarães sabe perfectamente que ninguna negociación salarial ni ninguna presión de la prensa inglesa se comparan con el verdadero partido de su vida: aquel que le ganó a la neumonía y a las ratas de São Paulo.

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