Sonríe Brasil: la gran noticia de Neymar tras el debut en el Mundial 2026

Neymar volvió a entrenar con pelota e ilusiona a Brasil en el Mundial.

La Selección de Brasil recibió una noticia muy positiva pocos dias después de su debut con empate por 1 a 1 ante Marruecos en el Mundial 2026: por primera vez en varias semanas de concentración, Neymar participó de una parte del entrenamiento junto al resto del plantel y trabajó con pelota, una señal que fue bien recibida por el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

El atacante del Santos se incorporó al seleccionado el 27 de mayo, pero hasta el momento había realizado únicamente tareas diferenciadas por una lesión de grado 2 en la pantorrilla que lo había marginado de la actividad. El martes pasado ya había tenido contacto con el césped en una sesión de ejercicios específicos, mientras que este miércoles dio un paso más en su recuperación al entrenarse parcialmente con sus compañeros.

La vuelta a la actividad grupal representa un avance significativo tras la dolencia que no le permite jugar desde el 17 de mayo, jornada en la que el 'Peixe' cayó por 3 a 0 ante Coritiba en condición de visitante por el Brasileirao. Desde entonces, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain no disputó encuentros oficiales, por lo que todavía debe recuperar ritmo de competencia antes de volver a ver acción sobre el terreno de juego.

Durante la práctica también hubo espacio para un momento distendido. Al notar la presencia de los medios de comunicación que seguían de cerca la sesión, Neymar se dirigió a los periodistas con una broma: "¿Me extrañaron?", soltó.

¿Cuándo puede volver Neymar a jugar con la Selección de Brasil?

Mientras continúa con su puesta a punto, el cuerpo técnico del DT italiano mantiene una postura cautelosa respecto de su evolución. La prioridad es evitar contratiempos, controlar las cargas de trabajo y no acelerar los tiempos de recuperación, aunque el futbolista ya aparece como una alternativa para los próximos compromisos de Brasil.

Si la recuperación sigue desarrollándose de acuerdo con lo previsto, 'Ney' podría sumar sus primeros minutos en el torneo cuando la 'Canarinha' se mida con Haití por la segunda fecha del Grupo C el próximo viernes 19 de junio a partir de las 22 horas en Argentina.

El astro volvió a trabajar con pelota este miércoles y mantiene viva la posibilidad de regresar para el duelo contra Haití.

Para este compromiso, Brasil intentará ratificar el buen comienzo en la Copa del Mundo luego de haber iniciado su participación con una igualdad frente a Marruecos, mientras espera contar nuevamente con una de sus principales figuras.

El fixture de Brasil en el Mundial 2026: cómo ver sus partidos en el Grupo C

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+ y Telefe).

Hasta el momento, Brasil suma un punto en el Grupo C tras empatar 1 a 1 con Marruecos en su debut. Por eso, los encuentros ante Haití y Escocia serán clave para definir su clasificación a los octavos de final.