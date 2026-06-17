Empeoró el escándalo en Corea del Sur por los micrófonos abiertos en el Mundial

El escándalo de la Selección de Corea del Sur siguió escalando en los últimos días después de que un diálogo entre dos periodistas con micrófono abierto genere polémica. En sus dichos, hicieron referencia a Heung-Min Son, sus frases no tardaron en explotar en las redes y generó molestias dentro del plantel. Tal es así, que los propios futbolistas tomaron una terminante decisión para con la prensa que no tardó en llamar la atención.

"¿Sólo porque es el capitán corre como si fuera el líder de un pelotón militar?" y "Corre como si estuviera en el servicio militar y eso que ni siquiera lo hizo completo", fueron las dos frases que resonaron fuerte en el plantel de Corea del Sur y generaron controversia a horas del partido contra República Checa por el Mundial 2026. Cabe destacar que todos los hombres menores de 28 años están obligados a cumplir con el servicio militar de su país y él sólo estuvo tres meses. Días después, el seleccionado tomó una firme postura.

La decisión del plantel de Corea del Sur con la prensa en el Mundial 2026

En la previa del duelo ante México de este jueves 18 de junio que tendrá lugar desde las 22 de nuestro país, los jugadores que integran el seleccionado no hablarían con la prensa de su país como es habitual de manera individual. El primer mensaje fue del propio Son, quien no dio declaraciones después de la victoria ante República Checa en el debut. Claro que, por reglamentaciones de la FIFA no podrán evitar dos instancias relacionadas a las entrevistas.

Lo cierto es que un jugador y el técnico deberán asistir a la conferencia previa a los encuentros que juegue el combinado surcoreano. Lo que tampoco podrán esquivar son las notas en el campo de juego cuando culmina el encuentro. De esta manera, más allá de la decisión de los futbolistas, se verán obligados a dar declaraciones a los periodistas presentes.

Corea del Sur no hablaría con la prensa de su país en el Mundial 2026

El comunicado de la Federación Coreana ante los dichos de los periodistas

La Federación Coreana de Fútbol lamenta los comentarios inapropiados por algunos miembros de los medios de comunicación durante el entrenamiento de la selección en el campo de entrenamiento de Guadalajara.

Con la responsabilidad de representar a Corea del Sur en el escenario mundial de la Copa Mundial, los Guerreros Taegeuk se esfuerzan al máximo para corresponder al apoyo y las expectativas del pueblo. Sin embargo, la reciente filtración de conversaciones inapropiadas entre algunos representantes de los medios de comunicación en el lugar de entrenamiento ha causado una gran conmoción y decepción en el equipo.

Cuándo vuelve a jugar Corea del Sur en el Mundial 2026

Después de la victoria por 2 a 1 ante Chequia en el debut de la Copa del Mundo, el elenco asiático se verá las caras contra México, seleccionado que será local en el Estadio Akron de Guadalajara. El mismo tendrá lugar el jueves 18 de junio desde las 22 horas y será vital para pensar en la posible clasificación a 16avos de final teniendo en cuenta que los ocho mejores terceros de los grupos se meterán en la mencionada ronda. Por último, enfrentará a Sudáfrica 6 días más tarde en Monterrey cerrando su participación en el Grupo A.

El fixture de Corea del Sur en el Grupo A del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver los partidos online