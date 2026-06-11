Un micrófono abierto en Corea del Sur desató el escándalo antes del debut en el Mundial 2026: "Servicio militar"

Escándalo en la Selección de Corea del Sur por un micrófono abierto en el Mundial

Corea del Sur debuta en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 este jueves 11 de junio ante República Checa en el marco del segundo partido del Grupo A, pero no pudo esquivar un escándalo que surgió en las últimas horas. El mismo tiene que ver con su máxima figura, Son Heung-Min, quien fue criticado abiertamente por dos periodistas. Un micrófono abierto los dejó expuestos y sus dichos no tardaron en hacerse virales en las redes sociales.

En el marco del cruce contra los europeos, tuvo lugar esta polémica en la que los cronistas recordaron el paso del hombre de Los Ángeles FC de la MLS por el servicio militar obligatorio en su país. Claro que, en este caso hicieron referencia a su manera de entrenar con respecto a sus compañeros. Esto derivó en un llamado de atención por parte del director de comunicación del seleccionado a quienes realizarán la cobertura para la mencionada nación.

Estalló el escándalo en Corea del Sur por Son Heung-Min por un micrófono abierto

"¿Sólo porque es el capitán corre como si fuera el líder de un pelotón militar?" y "Corre como si estuviera en el servicio militar y eso que ni siquiera lo hizo completo", fueron las dos frases que resonaron fuerte en el plantel de Corea del Sur y generaron controversia a horas del partido contra República Checa. Cabe destacar que el exjugador del Tottenham de Inglaterra estuvo sólo tres semanas en el ejército debido a la obligación de su país de que todos los hombres menores de 28 años están obligados a cumplir con el servicio militar.

En su caso hay una excepción, ya que quienes tengan éxito deportivo representando a su bandera el tiempo se les reduce a 21 días. Son fue campeón de los Juegos Asiáticos en 2018, por lo que tuvo ese beneficio y terminó con honores la preparación militar después de ingresar al 91° batallón de la novena brigada del cuerpo de Marines en la Isla de Jeju, al sur del país. De hecho, fue uno de los cinco mejores alumnos de su unidad, hoy sigue con su carrera con normalidad y será la carta principal del DT para la Copa del Mundo.

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El duelo entre el elenco surcoreano y su par checo tendrá lugar este jueves 11 de junio desde las 23 horas de nuestro país en el Estadio Akron de Guadalajara, México siendo el segundo partido del Grupo A. La transmisión de dicho cotejo estará a cargo de los canales TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play y Paramount+. El árbitro de este cotejo será el egipcio Amin Omar.

Son Heung-Min, la principal figura de Corea del Sur, en el servicio militar de su país

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