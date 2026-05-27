Corea del Sur, el gigante asiático que quiere levantarse y dar el salto

La Selección de Corea del Sur, conocida popularmente como los "Guerreros Taeguk" o los "Tigres de Asia", es indiscutiblemente la máxima potencia histórica del fútbol asiático en las citas ecuménicas. Su constancia absoluta para clasificar a los torneos continentales y su capacidad para competir al máximo nivel físico la han transformado en un habitué indiscutido del Mundial.

A lo largo de sus numerosas participaciones, el conjunto surcoreano ha sabido ganarse el respeto del planeta gracias a su inagotable despliegue, disciplina táctica y una velocidad supersónica en las transiciones. Su rica trayectoria combina noches de gloria inolvidables y batallas deportivas épicas que han dejado una huella imborrable en la historia grande del fútbol moderno.

Su historia en los Mundiales

Suiza 1954 Su debut absoluto en el certamen continental fue sumamente duro, despidiéndose rápidamente en la primera fase tras sufrir dos abultadas goleadas ante Hungría y Turquía.

México 1986 Regresaron a la máxima cita tras 32 años de ausencia y, a pesar de quedar eliminados en primera ronda, lograron cosechar su primer punto al empatar frente a Bulgaria.

Italia 1990 No lograron plasmar las buenas sensaciones de la eliminatoria asiática y se marcharon del torneo en la fase de grupos con tres derrotas consecutivas.

Estados Unidos 1994 Mostraron un espíritu sumamente combativo al rescatar empates memorables ante España y Bolivia, quedando a un paso de la clasificación a octavos tras caer ajustadamente con Alemania.

Francia 1998 Una campaña sumamente irregular que sentenció su eliminación en la primera etapa, marcada por una dura goleada ante Países Bajos y un empate consuelo frente a Bélgica.

Corea-Japón 2002 Firmaron la página más gloriosa de su historia al alcanzar un legendario cuarto puesto como coanfitriones, eliminando consecutivamente a gigantes del calibre de Italia y España.

Alemania 2006 A pesar de firmar su primera victoria fuera de casa ante Togo y empatar con Francia, una derrota en el cierre contra Suiza los dejó fuera en primera ronda.

Sudáfrica 2010 Lograron clasificar por primera vez a los octavos de final en territorio extranjero tras vencer a Grecia y empatar con Nigeria, cayendo luego dignamente ante Uruguay.

Brasil 2014 Un torneo opaco para las expectativas del plantel asiático, despidiéndose en la fase de grupos con apenas una unidad cosechada producto de un empate frente a Rusia.

Rusia 2018 Quedaron eliminados en la primera fase, pero protagonizaron un hito histórico e inolvidable al derrotar y eliminar a la vigente campeona Alemania por 2-0 en el cierre.

Catar 2022 Consiguieron una clasificación agónica a los octavos de final tras vencer a la Portugal de Cristiano Ronaldo, despidiéndose luego de la competencia al caer frente a Brasil.

Así juega el equipo surcoreao

El experimentado y legendario exfutbolista surcoreano ha asumido la dirección técnica de los Guerreros Taeguk apostando por recuperar el orden defensivo estricto y la agresividad en la presión media. Su dibujo estratégico predilecto se asienta sobre un equilibrado 4-2-3-1, buscando consolidar un bloque corto que maneje con criterio los tiempos del partido.

Bajo la conducción de Hong, Corea del Sur no se desespera por el control estéril de la posesión, sino que prioriza el despliegue físico coordinado para asfixiar los circuitos creativos del adversario. La rapidez en los relevos defensivos y la disciplina innegociable de sus volantes centrales son pilares fundamentales dentro de su libreto táctico.

El entrenador ha logrado amalgamar de gran forma la notable experiencia de sus futbolistas asentados en el Viejo Continente con la frescura y dinámica de los talentos de la liga local. Esta comunión le otorga al seleccionado una fluidez posicional envidiable, permitiendo atacar por las bandas con transiciones sumamente punzantes y replegarse a máxima velocidad sin quedar descompensados.

Con Son Heung-min como figura, así juega Corea del Sur

El extraordinario y consagrado delantero del Tottenham de Inglaterra se mantiene como el gran capitán, el faro futbolístico y el alma absoluta de los Guerreros Taeguk. Son es el encargado exclusivo de aportar la cuota de jerarquía internacional en los últimos metros de la cancha, destrabando partidos cerrados gracias a su desequilibrio individual y su implacable pegada con ambos perfiles.

Cuando el circuito de gestación encuentra la velocidad de su máxima estrella por el sector izquierdo, el ataque surcoreano adquiere una verticalidad sumamente letal. Su capacidad para picar a los espacios y arrastrar constantemente la marca de los defensores rivales abre pasillos clave para las proyecciones sorpresivas de los mediocampistas internos.

El andamiaje diseñado por Hong Myung-bo potencia las virtudes de Son al otorgarle total libertad de movimientos para flotar por todo el frente ofensivo como un atacante libre. Su enorme experiencia en la élite mundial y su fuerte ascendencia sobre el plantel le brindan a sus compañeros la templanza necesaria para afrontar los momentos más complejos de la competencia.

Resultados en los Mundiales

1954: 16° Lugar (Fase de grupos)

1986: 20° Lugar (Fase de grupos)

1990: 22° Lugar (Fase de grupos)

1994: 20° Lugar (Fase de grupos)

1998: 30° Lugar (Fase de grupos)

2002: 4° Lugar (Semifinales)

2006: 17° Lugar (Fase de grupos)

2010: 15° Lugar (Octavos de final)

2014: 27° Lugar (Fase de grupos)

2018: 19° Lugar (Fase de grupos)

2022: 16° Lugar (Octavos de final)

Fixture en este Mundial