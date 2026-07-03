Bélgica debe mejorar ante un EEUU lleno de confianza, dice Castagne

Por Sam Tobin y Christian Levaux
RENTON, EEUU, 2 jul (Reuters) - Bélgica logró seguir en el Mundial tras una remontada dramática contra Senegal que le valió el pase a octavos de final, donde se enfrentará a Estados Unidos, pero el defensa Timothy Castagne advirtió que el equipo no puede depender de más milagros si quiere avanzar en el Mundial.
Los "Diablos Rojos" iban perdiendo 2-0 a tres minutos del final, y se impusieron 3-2 con un penal en el minuto 125.
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Los jugadores necesitaron algo de tiempo para recuperarse tras la montaña rusa emocional del miércoles, tras haber estado al borde de la eliminación para luego remontar contra todo pronóstico, dijo Castagne.
"Creo que pasé 20 o 30 minutos viendo videos de los aficionados celebrando frente a las pantallas gigantes (...) fue realmente bonito de ver", declaró a periodistas el jueves.
"Fue una locura, pasamos por todas las emociones", añadió Castagne. "Creo que, a los 80 minutos, nunca hubieras pensado que todo cambiaría en cinco minutos".
Sin embargo, Castagne sabe que Bélgica debe mejorar considerablemente si quiere seguir avanzando.
"Tenemos mucho en lo que trabajar porque, obviamente, no queremos encontrarnos en estas situaciones y no podemos confiar en marcar dos goles en cinco minutos para pasar de ronda otra vez", afirmó.
La victoria de Estados Unidos sobre Bosnia significa que Bélgica se enfrentará a los coanfitriones en Seattle el lunes, pero Castagne sugirió que el público local es "un arma de doble filo".
"Habrá muchos más aficionados animándoles y todo eso", dijo. "Pero en cuanto las cosas empiecen a ir un poco peor, eso también puede volverse en su contra y sentirán más presión".
Con información de Reuters