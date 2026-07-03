Bélgica debe mejorar ante un EEUU lleno de confianza, dice Castagne

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Bélgica contra Senegal

Por Sam Tobin ​y Christian Levaux

RENTON, EEUU, 2 jul (Reuters) - Bélgica logró seguir en el Mundial ‌tras una remontada ‌dramática contra Senegal que le valió el pase a octavos de final, donde se enfrentará a Estados Unidos, pero el defensa Timothy Castagne advirtió que el equipo no puede depender de más milagros si quiere avanzar ​en el Mundial.

Los "Diablos ⁠Rojos" iban perdiendo 2-0 a tres minutos ‌del final, y se impusieron 3-2 ⁠con un penal en ⁠el minuto 125.

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Los jugadores necesitaron algo de tiempo para recuperarse tras la montaña rusa emocional ⁠del miércoles, tras haber estado al ​borde de la eliminación para ‌luego remontar contra todo ‌pronóstico, dijo Castagne.

"Creo que pasé 20 ⁠o 30 minutos viendo videos de los aficionados celebrando frente a las pantallas gigantes (...) fue realmente bonito de ver", declaró ​a ‌periodistas el jueves.

"Fue una locura, pasamos por todas las emociones", añadió Castagne. "Creo que, a los 80 minutos, nunca hubieras pensado que todo cambiaría en ⁠cinco minutos".

Sin embargo, Castagne sabe que Bélgica debe mejorar considerablemente si quiere seguir avanzando.

"Tenemos mucho en lo que trabajar porque, obviamente, no queremos encontrarnos en estas situaciones y no podemos confiar en marcar dos goles en cinco ‌minutos para pasar de ronda otra vez", afirmó.

La victoria de Estados Unidos sobre Bosnia significa que Bélgica se enfrentará a los coanfitriones en Seattle el lunes, pero Castagne sugirió ‌que el público local es "un arma de doble filo".

"Habrá muchos más aficionados animándoles y todo ‌eso", dijo. "Pero ⁠en cuanto las cosas empiecen a ir un poco peor, eso ​también puede volverse en su contra y sentirán más presión".

Con información de Reuters