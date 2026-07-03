Canadiense De Fougerolles dice que aprende rápido en el escenario del Mundial

El delantero canadiense Tani Oluwaseyi y el defensa Luc de Fougerolles eaccionan tras la victoria sobre Sudáfrica

Luc de Fougerolles, uno de los jugadores más destacados de Canadá, dijo que cada partido en ‌el Mundial es una ‌oportunidad para seguir creciendo, mientras su equipo se prepara para enfrentar a Marruecos en el partido de octavos de final el sábado en Houston.

El defensa central de 20 años, que fue titular en los tres partidos de la fase de grupos y salió desde el banquillo en ​la ronda de los ⁠32 mejores frente a Sudáfrica, tiene todas las características ‌de un veterano curtido.

Nació en Londres, de ⁠padre canadiense y madre inglesa de ⁠origen iraní, y se formó en las categorías inferiores del Fulham, antes de incorporarse al Dender belga en calidad de ⁠cedido para la temporada 2025/26.

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Era su primera experiencia ​regular en el fútbol de clubes en ‌la categoría absoluta, pero ahora ‌se encuentra siendo una figura clave en un Mundial ⁠y formando parte de lo que se describe como la mejor selección que Canadá ha tenido jamás.

"Me encanta jugar en los partidos importantes, y creo que en este ​torneo hay ‌que madurar", dijo De Fougerolles a periodistas el jueves en Houston. "Es duro cuando todo sucede muy rápido, así que aprendes durante el torneo".

"He aprendido algunas lecciones importantes, sobre todo en la fase de ⁠grupos y en el último partido. Y estoy preparado para seguir aprendiendo y creciendo".

De Fougerolles afirma que la recuperación ha sido tan importante como los propios partidos para que la plantilla se mantenga en plena forma, sobre todo con el calor que han soportado esta semana en Houston.

"Lo único que hemos estado ‌haciendo es ver fútbol y recuperarnos. Debemos estar preparados para el próximo partido", dijo.

"Creo que aprendes diferentes técnicas sobre cómo superar estas situaciones, y yo también aprendo de los veteranos que quizá ya hayan pasado por esto antes, jugando con ‌este calor y recuperándose".

El jugador sigue en la plantilla del Fulham, pero no ha pensado en su futuro en el club ‌mientras se celebra ⁠el Mundial.

"Están pasando tantas cosas, todo va tan rápido, que es bastante fácil olvidarse del ​fútbol de clubes por el momento", dijo. "Y eso es lo que he estado haciendo. Después del Mundial, ya veremos qué pasa".

Con información de Reuters