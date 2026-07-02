DT dice que Austria no pudo hacer pie ante una España increíble

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - España vs Austria

El entrenador de Austria, Ralf Rangnick, afirmó el jueves ‌que las ‌posibilidades de su equipo de seguir adelante en el Mundial se vieron frustradas al enfrentarse a una increíble selección española en su mejor momento.

España aseguró su lugar ​en los ⁠octavos de final del Mundial tras ‌golear 3-0 a Austria, ⁠con un doblete ⁠de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro en un partido que ⁠dominó ampliamente y en ​el que volvió a ‌mostrar una sólida actuación ‌defensiva.

"Hoy nos hemos enfrentado a ⁠un rival que, sencillamente, está en una liga propia y al que, de hecho, ha sido ​difícil ‌plantarle cara durante los 90 minutos", declaró Rangnick a periodistas.

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El DT señaló que, pese a todo, los defensas austriacos habían ⁠controlado bien al joven delantero español Lamine Yamal.

Austria regresa a casa con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas en la Copa del Mundo.

Rangnick afirmó que, ahora, ‌su objetivo es preparar a Austria para clasificarse para la próxima Eurocopa y el Mundial 2030.

Austria ha participado en siete Mundiales, y su mejor ‌resultado fue un tercer puesto en 1954. Su última participación había sido ‌en 1998 ⁠y la última vez que superó la fase de ​grupos antes de este torneo fue en 1982.

Con información de Reuters