DT dice que Austria no pudo hacer pie ante una España increíble

El entrenador de Austria, Ralf Rangnick, afirmó el jueves que las posibilidades de su equipo de seguir adelante en el Mundial se vieron frustradas al enfrentarse a una increíble selección española en su mejor momento.
España aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial tras golear 3-0 a Austria, con un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro en un partido que dominó ampliamente y en el que volvió a mostrar una sólida actuación defensiva.
"Hoy nos hemos enfrentado a un rival que, sencillamente, está en una liga propia y al que, de hecho, ha sido difícil plantarle cara durante los 90 minutos", declaró Rangnick a periodistas.
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El DT señaló que, pese a todo, los defensas austriacos habían controlado bien al joven delantero español Lamine Yamal.
Austria regresa a casa con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas en la Copa del Mundo.
Rangnick afirmó que, ahora, su objetivo es preparar a Austria para clasificarse para la próxima Eurocopa y el Mundial 2030.
Austria ha participado en siete Mundiales, y su mejor resultado fue un tercer puesto en 1954. Su última participación había sido en 1998 y la última vez que superó la fase de grupos antes de este torneo fue en 1982.
Con información de Reuters