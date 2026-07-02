Eduardo Feinmann reveló el dato que preocupa en el Gobierno de Milei.

El Gobierno de Javier Milei está atravesando no solo una crisis política, motivada por las evidentes escisiones dentro de La Libertad Avanza, sino también una ecómica: mientras que el INDEC acusa una inflación cerca al 3% mes tras mes, la realidad del bolsillo del ciudadano de a pie es otra.

Son numerosos los medios de comunicación, especializados tanto en política como en finanzas, los que señalaron este flagelo que hoy por hoy enfrenta la sociedad. Un ejemplo de ello fue el programa que Eduardo Feinmann conduce en Radio Mitre, en el cual se refirieron a un dato muy puntual que desnuda la situación crediticia de los argentinos.

Muchas familias argentinas están atravesando un duro pasar económico.

El dato de Eduardo Feinmann que preocupa en el Gobierno

En determinado momento del ciclo, expuso un informe titulado "Familias endeudadas", que tiene como principal detalle que "casi siete millones de personas ya no podrán volver a tomar crédito en los bancos y hay dos millones de personas que fueron expulsadas directamente del sistema crediticio en los últimos ocho meses, todo esto por no pagar las deudas".

En esa misma línea, Feinmann mencionó que "la mora volvió a subir en mayo, llegó al 12,7% en bancos y casi 33% en las billeteras virtuales". "Los números son impresionantes", sostuvo marcadamente preocupado por el paradigma actual de muchos coterráneos.

Luego, una de sus compañeras en el panel sumó: "Te digo más, si te vas a canales como las casas de electrodomésticos que dan créditos a buena parte de la población no bancarizada, con tasas mucho más altas, la mora llega a 60%". "Los más afectados son los jóvenes menores de 35 años, que son personas que les está costando insertarse en el mercado laboral", completó.