Irán rechaza la reunión con los enviados de EEUU y genera incertidumbre sobre el acuerdo de paz

Una mujer sostiene una bandera iraní en una calle de Teherán, Irán

Irán dijo el martes que no se reuniría con los principales enviados estadounidenses que se desplazaron a la región tras el estallido de las hostilidades, lo que enturbia las perspectivas de una paz duradera entre ambos ‌países.

Las autoridades iraníes también señalaron que ambas partes ‌deben aclarar primero los términos del alto el fuego que firmaron hace dos semanas antes de poder abordar temas más sensibles, como los posibles límites a su programa nuclear.

Estos acontecimientos indican que ambas partes están muy alejadas en los pilares clave del marco inicial, que exige a Irán que levante su bloqueo del estrecho de Ormuz a cambio de incentivos financieros, y establece un plazo de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz permanente.

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El yerno del presidente de EEUU, Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff llegaron a Doha para lo que la Casa Blanca describió como conversaciones "de alto nivel", ​pero Irán y el país anfitrión, ⁠Qatar, afirmaron que se reunirían con los mediadores, y no con los propios iraníes.

Qatar indicó que el primer ministro, ‌el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani, se encontraba entre las personas que se reunirían con Witkoff y ⁠Kushner.

"No se ha programado ninguna reunión a ningún nivel con la ⁠parte estadounidense para los próximos días", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

Según Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, estaba previsto que ambos países iniciaran conversaciones técnicas de menor nivel.

TRUMP CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE ⁠ATACAR

En busca de formas de salir del punto muerto, Trump ha sopesado volver a una guerra total y ​ha mantenido conversaciones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y con el jefe ‌del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, sobre la ‌posibilidad de llevar a cabo más ataques, informó el Wall Street Journal, basándose en fuentes estadounidenses cercanas a las ⁠conversaciones. Reuters no pudo confirmar de inmediato la información.

Sin embargo, Trump, que ha amenazado públicamente a Irán con más ataques, ha decidido dar más tiempo a la diplomacia por ahora, según esta información.

El tráfico marítimo se ha reanudado parcialmente a través del estrecho, por el que transitaba una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundiales antes de que estallara ​la guerra el 28 ‌de febrero.

No obstante, las autoridades iraníes afirmaron que tenían derecho a gestionar el tráfico junto con Omán, aliado de EEUU y situado al otro lado de esta vía navegable estratégica, y que impondrían peajes a mediados de agosto, cuando expire el plazo de 60 días.

"La soberanía del estrecho de Ormuz recae en Irán y Omán, y el tráfico en el estrecho está sujeto a los acuerdos determinados por Irán", dijo el principal ⁠negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, en la televisión estatal.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, dijo que se impediría a Irán cobrar peajes en esta vía navegable internacional y dijo en el pódcast de Michael Knowles: "Esto no va a acabar con los iraníes cobrando peajes a los barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz".

Vance también señaló en la entrevista, grabada el lunes pero emitida el martes, que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz había vuelto a los niveles previos a la guerra, superándolos incluso en algunos días, sin citar cifras concretas.

A pesar de la incertidumbre, los precios del petróleo han bajado desde el fin de semana, cuando ‌EEUU bombardeó instalaciones militares iraníes en respuesta a los ataques con drones contra buques comerciales e Irán atacó instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Sin embargo, las economías vulnerables podrían seguir expuestas al riesgo de subidas de los precios de los alimentos y el combustible, incluso después de que los mercados energéticos se hayan calmado, señaló el martes la agencia de comercio y desarrollo de la ONU.

La guerra ha impulsado la inflación mundial y ha sometido a Trump a presión política de cara a las elecciones de ‌mitad de mandato de noviembre, que determinarán el control del Congreso de EEUU. Tanto Trump como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, están instando a los comercios minoristas de gasolina a bajar los precios.

El acuerdo provisional entre EEUU e Irán también prevé el fin del ‌conflicto entre Israel y el ⁠grupo miliciano Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano.

Sin embargo, el influyente presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbolá, puso en duda un acuerdo marco independiente, negociado por Estados Unidos, entre Líbano e ​Israel para poner fin a esa guerra.

Analistas consultados señalaron que el acuerdo corre el riesgo de afianzar un punto muerto al vincular la retirada de Israel del sur de Líbano al desarme de Hezbolá.

Con información de Reuters