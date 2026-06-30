El sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite tras los terremotos, según la OMS

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas descansan mientras reciben tratamiento en un hospital de campaña tras los terremotos, en La Guaira, Venezuela

Por Emma ​Farge

GINEBRA, 30 jun (Reuters) - El sistema sanitario de Venezuela está sometido ‌a una presión ‌considerable, dijo el martes la Organización Mundial de la Salud, con algunos hospitales dañados y otros sin parte de su personal tras los dos terremotos mortales de ​la semana ⁠pasada.

Más de 1.700 personas han ‌muerto y 5.000 han ⁠resultado heridas después de ⁠que cientos de edificios quedaran arrasados o dañados por los terremotos consecutivos ⁠de magnitud 7,2 y 7,5.

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Al ​menos tres centros de ‌salud presentan daños ‌críticos y otros seis están dañados ⁠o sólo funcionan parcialmente, dijo el portavoz de la OMS Christian Lindmeier en una rueda ​de ‌prensa en Ginebra.

"El resto sigue operativo, (pero) bajo una presión significativa", dijo, en referencia a una evaluación de 21 establecimientos ⁠sanitarios.

"Los hallazgos preliminares revelan una prestación de servicios y un flujo de pacientes caóticos, marcados por el hacinamiento (y) un creciente retraso acumulado de cirugías", añadió.

Varios trabajadores sanitarios especializados en atención ‌materna en La Guaira siguen desaparecidos, lo que crea una brecha crítica en la atención obstétrica, dijo Lindmeier.

Las miles de personas desplazadas por ‌los terremotos también están en riesgo de brotes de enfermedades como la ‌fiebre amarilla ⁠y el dengue, especialmente dada la cobertura de vacunación ​relativamente baja, dijo.

Con información de Reuters