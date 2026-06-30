El Gobierno oficializó la salida de Adorni y la designación de Santilli

El Gobierno oficializó este martes la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la designación de Diego Santilli, quien renunció como ministro del Interior para asumir la jefatura del Gabinete.



La medida quedó oficializada a través del decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno.



El texto oficial le aceptó la renuncia “presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros” y, en paralelo, aceptó “la renuncia presentada por el contador público Diego César Santilli al cargo de Ministro del Interior”.

El mismo decreto concretó la designación del Santilli como ministro coordinador. En la previa de su asunción formal, prevista para este martes a las 17.30 en la Casa Rosada.