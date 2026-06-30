Tras la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias de corrupción que precipitaron su renuncia, el escenario político del gobierno dio un giro con la asignación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. En este contexto, se espera que el Presidente Javier Milei le tome la jura este martes al nuevo funcionario que ocupará el cargo, en un intento por garantizar continuidad en la gestión y enviar una señal de estabilidad institucional frente a la crisis. En tanto, el mandatario no viajó a un encuentro internacional en medio de las tensiones con los países vecinos y se reunió con el hijo de Jaír Bolsonaro. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno oficializó la salida de Adorni y la designación de Santilli
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
El Gobierno dispuso aumentos escalonados y un bono de $50.000 para trabajadores estatales
Se homologó el acuerdo salarial que establece incrementos para los meses de junio, julio y agosto. Además, confirmaron el pago de una suma fija no bonificable para reforzar los ingresos del personal de la Administración Pública Nacional.
Hace 1 hora
Oficializaron la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete y confirmaron la designación de Santilli
El Gobierno oficializó este martes la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y la designación de Diego Santilli, quien renunció como ministro del Interior para asumir la jefatura del Gabinete.
La medida quedó oficializada a través del decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno.
El texto oficial le aceptó la renuncia “presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros” y, en paralelo, aceptó “la renuncia presentada por el contador público Diego César Santilli al cargo de Ministro del Interior”.
El mismo decreto concretó la designación del Santilli como ministro coordinador. En la previa de su asunción formal, prevista para este martes a las 17.30 en la Casa Rosada.
Hace 2 horas
Adrián Ravier dará hoy su primera conferencia de prensa en la Casa Rosada
El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá hoy en Casa de Gobierno su primera conferencia de prensa ante los periodistas acreditados, según lo anunció el lunes el propio funcionario en sus redes sociales.
En su cuenta de la red social X, Ravier indicó que la misma será “a las 11, en Casa Rosada” y expresó: “Estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”.
Ravier puntualizó que, “por problemas de agenda”, el juramento como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, que se iba a llevar a cabo este martes a las 16, se realizará a las 17.30 en el salón blanco de la Casa Rosada.
Milei explicó que la vocería dejará de depender de la Jefatura de Gabinete, para volver a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia que en cabeza Karina Milei.
Hace 3 horas
Se reúnen Santilli y Adorni y asume el nuevo jefe de Gabinete
Los equipos técnicos que responden al entrante Diego Santilli y al saliente Manuel Adorni encabezan reuniones para aceitar el traspaso y el encuentro entre ambos se realizará este martes.
Desde el entorno del ex funcionario garantizan que la cumbre tendrá lugar este martes, en la previa a la jura de Santilli que se postergó para las 17.30 por “cuestiones de agenda”.
El martes estará cargado de actividades, ya que, a las 11, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su primera conferencia de prensa desde que asumió, y a las 17.30 está prevista la jura de Santilli al frente de la coordinación de ministerios en el Salón Blanco de Casa Rosada. Asimismo, tendría lugar la cumbre Adorni – Santilli para dar lugar al enroque que instrumentaron los hermanos Javier y Karina Milei con intenciones de oxigenar la gestión y recuperar la agenda mediática empantanada a raíz de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del ex vocero.
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Anti meritocracia: cómo Milei quiere manipular la Defensoría del Niño
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El salario mínimo perdió poder de compra frente al costo de una canasta alimentaria en los principales centros de transporte. El techo a los ingresos llega a niveles dramáticos.
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Macri viaja al Mundial en pleno recambio de Gabinete y mantiene el hielo con Milei
En medio del cambio de Gabinete, el líder del PRO se aleja del país sin recomponer el diálogo con el Presidente.
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No aguantó la crisis de Milei: cerró la sucursal de una histórica cervecería
El local es parte de una cadena que ya cerró varias sucursales en los últimos dos años.
Cerró una histórica cervecería.
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Dudas por el Super RIGI: podría dejar afuera a empresas y entramado productivo locales
En el sector productivo hay temor de que el RIGI recargado del Gobierno Nacional permita desarrollar la industria y genere una cadena de proveedores locales más fuerte.
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Milei arrancó la etapa post Adorni: "acuerdismo", gobernadores y correr a Pato
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El Norte Grande se planta contra Milei y pide por tarifas energéticas e infraestructura
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Milei vende la ciudadanía argentina: va desde u$s 500.000 a un millón en bonos
La iniciativa busca abrir una nueva vía de financiamiento en un contexto en el que el país sigue fuera de los mercados internacionales y reabre el debate sobre la nacionalidad como instrumento económico.