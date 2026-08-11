CAME cruzó a Galperin: “La venta online no compensa la caída del comercio físico”

Luego de que el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, pusiera en duda los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el presidente de la entidad gremial empresaria, Ricardo Diab, salió a responderle con dureza. Lejos de la euforia virtual de la multinacional, el dirigente pyme contrapuso la frialdad de las planillas financieras con la postal de los locales vacíos en los principales centros urbanos del país.

El cruce comenzó tras la difusión del informe mensual de CAME, que reveló una caída del 3,8% interanual en las ventas minoristas de julio y una contracción del 2,1% mensual. Ante esto, Galperin recurrió a la red social X para sugerir de forma provocadora que el volumen transaccionado por su plataforma, que creció un 38% en moneda constante en el último trimestre, supera a todo lo que mide la confederación.

El cuestionamiento del empresario tecnológico no tardó en recibir el aval explícito del presidente, Javier Milei, quien tildó la crítica como una "Masterclass", en una muestra clara de la sintonía de su gestión con los intereses de la firma de Galperín. Pero esta lectura omite el desplome de los comercios tradicionales de barrio.

Frente a esta desacreditación, Diab intentó desmitificar el supuesto auge del consumo traccionado por la venta online. En diálogo en El Destape radio, el presidente de CAME advirtió que "la venta online no es el mundo total" y que este canal alternativo de comercialización "no compensa" en términos globales.

En este sentido, explicó que, si bien el comercio electrónico viene registrando un crecimiento real, "la baja en el físico es mayor que la suba en el virtual". Con esto, Diab derrumbó el argumento corporativo que pretende ocultar la recesión generalizada detrás de los buenos balances de Mercado Libre.

La pérdida de empleo y el cierre de comercios

La respuesta de Diab no se limitó a la teoría macroeconómica, sino que describió un panorama alarmante sobre la pérdida de empleo y el cierre de comercios en el país. "Hay comercios que desaparecen. Estamos viendo que en Capital Federal, Córdoba, Rosario vemos que hay una cantidad de locales vacíos. Es histórico. Algunos van cerrando", denunció de forma explícita el dirigente.

Para Diab, intentar tapar esta realidad con el desempeño de una sola firma virtual es ignorar el circuito económico real: "Lo que cayó en el mundo físico no alcanza a compensar en el mundo virtual. Por lo cual, no se compensa nunca". En esa misma línea, desafió los discursos triunfalistas del oficialismo aportando un dato irrefutable sobre la recaudación fiscal: "Hay cada vez menos recaudación porque los ingresos brutos van decayendo".

Diab detalló que la migración forzada al comercio digital no es una opción ideal para el comerciante de cercanía, ya que añade sobrecostos en un contexto donde el poder adquisitivo familiar está asfixiado por el impacto de las tarifas de servicios públicos invernales. Al respecto, sentenció: "Al comerciante le conviene vender físico, ni siquiera tiene que pagar un flete porque son costos que se suman. No hay forma porque el sistema lo va llevando, hay que adaptarse".