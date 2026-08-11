Denuncian quién es el participante "acomodado" de Gran Hermano

Alex Caniggia cuestionó la permanencia de Solange Abraham en Gran Hermano y puso en duda que su continuidad se deba únicamente al respaldo del público.

La competencia de Gran Hermano volvió a quedar envuelta en una polémica luego de que Alex Caniggia apuntara contra una de las participantes que continúa dentro de la casa. El influencer cuestionó su permanencia, puso en duda el respaldo que recibe y lanzó una fuerte acusación contra la producción del reality.

Gran Hermano: Alex Caniggia apuntó contra Solange Abraham

Mientras Charlotte Caniggia continúa en competencia, su hermano Alex sigue de cerca cada uno de los acontecimientos del reality. Desde Venecia, donde se encuentra junto a Melody Luz, el influencer utilizó sus redes sociales para defender a la participante y cuestionar a una de sus principales rivales.

El conflicto apuntó directamente contra Solange Abraham, una de las concursantes que logró mantenerse en la casa durante las últimas galas de eliminación. La relación entre ambas ya había generado algunos cruces dentro del programa, por lo que las declaraciones de Alex sumaron un nuevo capítulo a la disputa.

Sin embargo, el influencer no se limitó a pedir votos para Charlotte. En una publicación cuestionó directamente la permanencia de Solange y deslizó una acusación relacionada con un supuesto vínculo entre la participante y un directivo de Gran Hermano.

Qué dijo Alex Caniggia sobre Solange Abraham

A través de sus redes sociales, Alex Caniggia lanzó una serie de comentarios contra la participante tucumana y puso en duda que su permanencia se deba exclusivamente al apoyo del público. “La mimosa del productor sigue adentro en el show. Qué raro, ¿no? ¿Qué opinás?”, escribió el influencer, en referencia a un supuesto vínculo que mencionó sin aportar pruebas sobre la relación señalada.

Luego planteó directamente la posibilidad de que existiera algún tipo de favoritismo: “¿Es acomodo?”, preguntó. Inmediatamente después, agregó con ironía: “¿O será porque tiene tanto fandom que la gente la ama? ¡Dejate de joder!”.

Las declaraciones fueron realizadas en tono provocador y rápidamente se instalaron en la conversación alrededor del reality. Cabe destacar que las acusaciones formuladas por Caniggia no fueron acompañadas, en la información difundida, por pruebas que permitan confirmar un supuesto trato preferencial hacia Abraham.

La comparación entre Solange Abraham y Taylor Swift

Alex también cuestionó la cantidad de seguidores que tiene Solange Abraham y rechazó la idea de que esa cifra pueda interpretarse como una muestra de un fandom masivo. “Fandom tiene Justin Bieber. ¡Taylor Swift tiene fandom! Esta tiene apenas 200.000 seguidores”, expresó, comparando a la participante de Gran Hermano con dos figuras internacionales de enorme alcance.

olange Abraham fue señalada por Alex Caniggia, quien deslizó una acusación de supuesto favoritismo dentro de Gran Hermano, aunque no presentó pruebas que respalden sus dichos.

El influencer continuó con sus críticas y comparó la popularidad de Abraham con la que él mismo tuvo durante su paso por la televisión. “¿Qué hizo aparte? Si me decís: ‘Vos sos un capo, como Alex Caniggia, que hizo 200.000 de rating, bue… ¿pero fandom?”, sostuvo.

De esta manera, el hermano de Charlotte buscó desacreditar la posibilidad de que el apoyo externo sea suficiente para explicar la continuidad de Solange dentro de la competencia.

La defensa de Charlotte Caniggia en Gran Hermano

Las declaraciones de Alex se produjeron en un momento en el que Charlotte permanece dentro de la casa y atraviesa una competencia cada vez más exigente. El respaldo de su hermano se transformó así en una nueva intervención externa vinculada al juego.

Además del video publicado en sus redes sociales, Caniggia acompañó sus dichos con una frase que dejó clara su postura: “Tirando factos siempre el emperador”. La polémica quedó instalada alrededor de Solange Abraham, aunque las afirmaciones sobre un supuesto “acomodo” corresponden exclusivamente a los cuestionamientos realizados por Alex Caniggia y no constituyen una confirmación de irregularidades dentro de Gran Hermano.

Con la competencia cada vez más avanzada, el enfrentamiento entre Charlotte y Solange suma así un nuevo capítulo fuera de la casa, mientras ambas continúan buscando el respaldo necesario para avanzar en el reality.