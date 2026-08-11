Quién es el novio de Cande Molfese: así es Joaquín y a qué se dedica

Cande Molfese y Joaquín esperan su primer hijo después de más de un año de relación y atraviesan una nueva etapa juntos.

La vida sentimental de Cande Molfese atraviesa un momento especial luego de que la actriz confirmara una importante noticia junto a su pareja. El vínculo comenzó en el ámbito laboral, creció rápidamente y se consolidó lejos de la exposición mediática. Ahora, ambos esperan su primer hijo y atraviesan una nueva etapa en su relación.

Quién es Joaquín, el novio de Cande Molfese

El hombre que conquistó a Cande Molfese se llama Joaquín y trabaja como productor teatral. La actriz contó que ambos se conocieron mientras trabajaban juntos en una obra durante una temporada de verano, cuando ella había ingresado para reemplazar a Sofi Morandi.

La confirmación sobre la identidad y la profesión de su pareja llegó durante una entrevista que Molfese brindó al programa Resumido, conducido por Chino Leunis en la plataforma Luzu. “Lo conocí trabajando”, explicó la actriz al recordar el comienzo de la historia de amor. Joaquín era el productor de la obra en la que participaba Molfese, una circunstancia que permitió que ambos comenzaran a compartir tiempo y se conocieran fuera del escenario.

El romance habría comenzado formalmente entre mediados de diciembre de 2024 y los primeros días de enero de 2025. Poco después, la relación empezó a ocupar un lugar importante en la vida de la actriz.

Cómo comenzó el romance de Cande Molfese y Joaquín

Según contó Molfese, el interés apareció prácticamente desde el primer encuentro. La actriz relató que, cuando vio por primera vez a Joaquín, quiso saber si estaba soltero y decidió tomar la iniciativa para acercarse.

La relación avanzó rápidamente y durante 2025 ambos decidieron hacer público su romance. Uno de los primeros momentos que permitió confirmar el vínculo fue un viaje a Río de Janeiro.

En aquella oportunidad, Cande Molfese compartió imágenes junto a su pareja y acompañó una de las postales con una particular frase: “Joaco y un atardecer”. La publicación se convirtió en una de las primeras muestras públicas de la relación.

A partir de entonces, las apariciones y referencias a Joaquín comenzaron a ser cada vez más frecuentes, aunque él mantuvo un perfil considerablemente más bajo que la actriz.

Por qué Joaquín mantiene un perfil bajo

Uno de los aspectos que Molfese destacó sobre su pareja es que no forma parte del universo de las redes sociales ni es una figura pública. Esa característica marcó una diferencia respecto de relaciones anteriores de la actriz.

Con el avance del noviazgo, Joaquín también comenzó a integrarse al círculo íntimo de Molfese. La actriz contó que su pareja ya había conocido a su mamá, sus hermanas y a sus amigos más cercanos, una señal de la importancia que adquirió el vínculo.

La relación también se desarrolló en un contexto profesional compartido, aunque Joaquín continuó detrás de escena por su trabajo como productor teatral.

Joaquín es productor teatral y pareja de Cande Molfese. Ambos se conocieron mientras trabajaban en una obra durante una temporada de verano.

Cande Molfese y Joaquín esperan su primer hijo

Después de poco más de un año de relación, Cande Molfese y Joaquín atraviesan un nuevo capítulo: esperan su primer hijo. La noticia del embarazo llega luego de una relación que logró consolidarse rápidamente y que comenzó de una manera poco habitual para la actriz: a partir de un encuentro laboral en una producción teatral.

Desde aquel primer acercamiento hasta la actualidad, la pareja construyó un vínculo que pasó de mantenerse en privado a ocupar un lugar más visible. Sin embargo, Joaquín continúa alejado de la exposición y de las redes sociales, mientras acompaña a Molfese en esta nueva etapa personal.

El embarazo representa así un paso significativo para ambos y consolida una relación que comenzó detrás de escena, literalmente, y que terminó convirtiéndose en una de las historias sentimentales más importantes de la actriz durante los últimos años.