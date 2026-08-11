Por qué se separaron Sabrina Rojas y José Chatruc: los motivos de la ruptura

Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc a través de las redes sociales y explicó que ambos decidieron terminar la relación de común acuerdo.

La relación entre Sabrina Rojas y José Chatruc llegó a su fin después de varios meses de romance, viajes y apariciones públicas. La noticia fue confirmada por la propia conductora de Pasó en América, quien decidió explicar qué ocurrió entre ambos y ponerle punto final a las especulaciones que habían surgido alrededor de la pareja.

Sabrina Rojas confirmó la separación de José Chatruc

La actriz y conductora utilizó sus redes sociales para comunicar que la relación con José Chatruc había terminado. Con un mensaje publicado sobre un fondo blanco, Rojas buscó evitar rumores y explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo.

“Pasé por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”, escribió Sabrina Rojas. Lejos de referirse a una pelea o a un conflicto entre ambos, la conductora destacó que el vínculo terminó en buenos términos y dedicó palabras de afecto a quien fue su pareja durante los últimos meses. “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin”, agregó.

Por qué se separaron Sabrina Rojas y José Chatruc

Según explicó Rojas, la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad, una discusión puntual ni otro conflicto conocido. El motivo de la separación fue el desgaste del vínculo y la sensación de que aquella conexión inicial ya no estaba presente.

La conductora definió lo ocurrido como una “magia que se desvaneció” y señaló que ambos comprendieron, después de conversar, que no tenía sentido intentar sostener una relación que comenzaba a trabarse. Por su parte, José Chatruc no realizó declaraciones públicas después del anuncio. El exfutbolista de Racing tampoco compartió el mensaje de Rojas en sus historias de Instagram y mantuvo su habitual perfil bajo.

Sabrina Rojas y José Chatruc habían comenzado su romance meses atrás, luego de ser vistos juntos en distintas ocasiones y compartir viajes y salidas.

Cómo comenzó el romance entre Sabrina Rojas y José Chatruc

La relación entre Sabrina Rojas y Chatruc comenzó a generar rumores en marzo, cuando Paula Varela reveló en Intrusos detalles sobre el acercamiento entre ambos. Por entonces, Rodrigo Lussich había mostrado una fotografía de la pareja cenando en Novecento. La imagen despertó las primeras especulaciones sobre una posible relación, mientras que Varela explicó que ambos formaban parte de un mismo grupo de amigos.

“Ellos comparten un grupo, todos juntos, muy verano 98. Están como de vuelta, algunos ya separados, con hijos. Chatruc se puso un lugar de pádel. Entonces, van, se juntan, juegan al pádel, hacen muchas cosas”, contó la panelista. La relación avanzó durante las semanas siguientes y ambos fueron vistos juntos en distintos lugares. En abril realizaron una escapada a Punta del Este y, poco después, tuvieron su primera aparición pública juntos en una obra de teatro.

Qué había dicho Sabrina Rojas sobre José Chatruc

En aquel momento, Rojas había evitado ponerle una etiqueta formal al vínculo y lo definió como una relación de “amigovios”. “Somos amigovios, amigos que se besan”, había explicado ante las cámaras de LAM.

Con el paso de los meses, sin embargo, la actriz dejó en claro que la personalidad de Chatruc había sido uno de los aspectos que más la habían conquistado: “No me había pasado con nadie de registrar tantas cosas lindas que decís: ‘Ay, qué espectacular este hombre’”, había expresado. También destacó su inteligencia, sentido del humor, cultura, profesión y su rol como padre.

Finalmente, después de varios meses de relación, Sabrina Rojas confirmó la separación de José Chatruc y cerró públicamente una historia que había despertado gran interés en el mundo del espectáculo.