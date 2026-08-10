Las maniobras de Milei para respaldar a Sturzenegger en medio del ruido político con Karina y el Gabinete

Federico Sturzenegger entró en una espiral en el Gobierno similar a la que vivieron varios otros renunciantes. Hoy está sostenido únicamente por el Presidente, Javier Milei. El resto del Gabinete lo critica duramente. Y Karina Milei lo quiere afuera. Por eso, el mandatario intenta respaldarlo públicamente, en medio del ruido político que generó una de las peores semanas del Gobierno, en la que Sturzenegger perdió dos batallas claves: contra los portuarios y con la ley de tierras. Y fue el máximo responsable.

Es que el Gobierno tuvo que ceder al comienzo de la semana pasada con los representantes del sector de practicaje. El pacto incluyó la suspensión del decreto 690/2026 que desreguló la actividad y generó el conflicto, obra del ministro. Al día siguiente, tuvo otro porrazo el "Coloso", como lo llama Milei: tuvo que dar de baja el capítulo tierras de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en el Senado quedó "pelada".

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El Gobierno decidió darle la extremaunción a esa ley: la frizó por este año y apenas promete darle entidad nuevamente si Milei es reelecto, tal cual adelantó El Destape el sábado pasado.

Tras esos dos traspiés, los integrantes de la mesa política enfurecieron. Y la abanderada fue Karina Milei. Se sumó también Diego Santilli. Y los Menem. En privado afirman que el principal responsable fue Sturzenegger de la caída de la ley y del error político de darle impulso a una ley que no convencía a casi nadie internamente. "Ni nosotros queríamos acompañar", se sinceró una fuente de Rosada a El Destape.

En medio de rumores de renuncia el fin de semana, Milei salió con todo el lunes a bancarlo. Con un tuit respaldando otro proyecto del ministro y con la decisión de sumarlo a la mesa política.

Mañana martes desde las 13 Sturzenegger será parte de la reunión del núcleo chico del Gobierno junto a la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor presidencial Santiago Caputo, el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General, Eduardo "Lule" Menem, y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Karina y los suyos intentan rodear a Sturzenegger para que "no se corte solo" con proyectos inviables hacia el Congreso y para que maneje la "rosca parlamentaria" junto a los integrantes de esa mesa. Va a estar presente Bullrich, la más crítica del ministro en la última semana.

El karinismo intenta filtrarle al ministro desregulador lo máximo posible sus proyectos, sin desautorizar la palabra y el impulso de Milei hacia la leyes del "Coloso".

El Gobierno entra nuevamente con un protagonista a la dinámica de "Milei lo banca pero Karina quiere que se vaya". Nicolás Posse, Guillermo Francos, Eduardo Serenellini, José Luis Espert, Luis Petri y otros pueden contar cómo les fue con esa película con final infeliz.