Colectivos AMBA: el cambio que podría activar una de las líneas clave, ¿qué va a pasar con el recorrido?

La línea 124, uno de los colectivos que conecta distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires con el oeste del Conurbano bonaerense, podría atravesar un cambio de órbita en el marco de la reorganización del transporte público del AMBA.

Según anticipó Ciudad de Bondis, el eventual traspaso no implicaría una modificación de las calles por las que circulan las unidades. "La nueva imagen no sería simplemente una lavada de cara, sino que hay intenciones de pasar la Linea 124 a la órbita de la Ciudad", detalló.

¿Qué va a pasar con el recorrido de la línea 124?

La línea 124 es operada por Transportes Automotores Callao S.A. y actualmente une Facultad de Derecho con Villa Raffo, en el partido de Tres de Febrero. En su recorrido atraviesa sectores de Recoleta, Balvanera, Almagro, Caballito, Villa del Parque y Villa Devoto, antes de cruzar hacia la provincia de Buenos Aires.

El trayecto incluye arterias como avenida Pueyrredón, avenida del Libertador, Rodríguez Peña, Lavalle, Jean Jaurès, Sarmiento, avenida Ángel Gallardo, avenida Gaona, avenida Nazca, Marcos Sastre, Terrada, Baigorria, Bermúdez, avenida Francisco Beiró, avenida Lope de Vega y General Paz, hasta llegar a Villa Raffo. En sentido contrario, regresa hacia Facultad de Derecho por un recorrido similar.

"La nueva imagen no sería simplemente una lavada de cara, sino que hay intenciones de pasar la Línea 124 a la órbita de la Ciudad. ¿Cambiaría el recorrido? NO. Pasaría como con la 4 o la 25 que terminan en provincia", anticipó Ciudad de Bondis.

¿Cuál es el recorrido de la línea 124?

Ida: Saenz Peña » Facultad de Derecho (UBA)

Senador Benito Ferro, Santa Rosalia, Av. General Paz (colectora, provincia), Cruce de Av. Gral Paz e ingreso a Capital Federal por Victor Hugo, Av. General Paz (colectora Capital), Asunción, Av. Lope de Vega, Coronel Ramón Lista, Cervantes, Marcos Sastre, Av. Nazca, Av. Gaona, Argerich, Neuquén, Fragata sarmiento, Franklin, Av. Diaz Velez, Av. Acoyte, Ferrari y su continuación Lavalleja, Av. Corrientes, Av. Callao, Av. Figueroa Alcorta, Facultad de Derecho UBA.

Regreso: Facultad de Derecho (UBA) » Sanenz Peña

Facultad de Derecho (UBA), Pueyrredón, Av. del Libertador, Rodriguez Peña, Lavalle, Jean Jaures, Sarmiento, Antonio Machado, Ramos Mejia, Av. Ángel Gallardo continuando por Av. Gaona, Av. Nazca, desvío por la construcción del viaducto del tren San Martín: Arregui, Helguera, Baigorria, Bermudez, Av. Francisco Beiró, Av. Lope de Vega por donde cruza a Provincia de Buenos Aires, San Pedro, Santa Rosalia, Senador Benito Ferro hasta la cabecera donde finaliza el recorrido.