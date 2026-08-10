Cerró otra histórica textil y se acrecienta la crisis del sector

La crisis económica golpeó fuertemente la industria textil argentina y una importante fábrica cerró sus puertas a seis años de haber sido reactivada. Es otra planta que dice adiós por las políticas del gobierno de Javier Milei.

Se trata de Indumentaria Catamarca, cuya la planta había vuelto a la actividad en 2020 por un grupo de reconocidas marcas y que llegó a generar 150 puestos de trabajo. Cerrará definitivamente sus puertas el último día de agosto por la caída del consumo, la acumulación de stock y la pérdida de rentabilidad frente a un mercado cada vez más condicionado por los productos importados.

El cierre pone fin a una experiencia que había comenzado con expectativas de crecimiento. Jazmín Chebar, Billabong, Grisino, Gepetto y Azzaro se habían asociado para volver a poner en funcionamiento la ex planta de guardapolvos 12 de Octubre, cerrada un año antes. La iniciativa contó con incentivos para promover la generación de empleo y comenzó con 52 trabajadores, de los cuales una parte había pertenecido a la antigua fábrica.

El modelo de producción compartida permitió que distintas marcas fabricaran sus prendas dentro de la misma estructura. Con el tiempo, el proyecto se expandió y sumó a compañías como Lacoste, Puma y Claro, hasta alcanzar un plantel de aproximadamente 150 personas.

La crisis textil se cobró una nueva víctima

Pero el escenario cambió drásticamente. La contracción de la demanda comenzó a dejar cada vez más productos acumulados en los depósitos y las empresas empezaron a reducir sus pedidos. Al mismo tiempo, la apertura de las importaciones modificó las condiciones de competencia para los fabricantes locales y llevó a varias marcas a reemplazar parte de la producción nacional por prendas provenientes del exterior.

"Lo que producías lo ibas sobre stockeando, porque la gente cambió el consumo y el dinero lo usa para otra cosa", explicó Julio Serrano, gerente general de Indumentaria Catamarca a BaeNegocios. El empresario sostuvo que la combinación de menor consumo y crisis del sector terminó haciendo inviable la continuidad de la fábrica.

La reducción del personal comenzó de manera gradual durante los primeros meses de 2026. La planta arrancó el año con alrededor de 100 trabajadores y actualmente quedan apenas 20, que permanecerán hasta el cierre definitivo. "Esta idea nació como un sueño y pudimos generar trabajo para 150 familias. La situación actual, la crisis del sector y la caída de la demanda son los factores fundamentales que nos llevan a este desenlace", señaló Serrano.

Desde la empresa remarcaron que intentaron sostener la actividad hasta donde fue posible, pero que el deterioro del negocio terminó por hacer imposible continuar. "No hay mucho para agregar, lo hicimos todo, no dejamos nada por intentar, por más ingenio que le pongamos", afirmó el gerente. El cierre se realizará de manera ordenada y la compañía pondrá a la venta las máquinas utilizadas durante estos años. La intención es que parte de los trabajadores pueda adquirirlas y utilizarlas para iniciar sus propios emprendimientos.