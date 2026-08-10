Quiénes son los padres de Antonela Roccuzzo: a qué se dedican

José Roccuzzo y Patricia Blanco, los padres de Antonela Roccuzzo, mantienen un perfil bajo y se mantienen alejados de los medios

Antonela Roccuzzo construyó una vida pública marcada por la moda, los negocios y su matrimonio con Lionel Messi, aunque su familia de origen mantiene una postura completamente diferente. Sus padres y hermanas suelen mantenerse lejos de los medios y eligen una vida discreta en Rosario, donde desarrollaron sus propios emprendimientos.

Quiénes son los padres de Antonela Roccuzzo

José Roccuzzo y Patricia Blanco son los padres de Antonela Roccuzzo, quien creció junto a sus hermanas Carla y Paula en Rosario, Santa Fe. A diferencia de la exposición que alcanzó la empresaria a partir de su relación con Messi, el matrimonio siempre prefirió preservar su intimidad.

José y Patricia llevan más de tres décadas casados y, durante los últimos años, fueron vistos en contadas oportunidades junto a su hija y al futbolista argentino. Tampoco suelen brindar entrevistas ni hablar públicamente sobre la vida privada de Antonela Roccuzzo o de su familia. Esta elección les permitió conservar una rutina alejada de los flashes y concentrarse en sus actividades comerciales y familiares.

A qué se dedican José Roccuzzo y Patricia Blanco

Los padres de Antonela Roccuzzo están vinculados al mundo empresarial y son propietarios de Supermercado Único, una cadena familiar que tiene sus raíces en Rosario.

El emprendimiento comenzó en 1982 como una pequeña despensa y con el paso de los años fue creciendo hasta convertirse en un negocio de mayor escala. La primera tienda bajo el nombre “Único” habría abierto en 1990, mientras que siete años más tarde adoptó el formato de supermercado con el que consiguió expandirse.

Actualmente, la empresa cuenta también con sucursales en Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, además de su presencia en Rosario. José es quien tiene una participación más activa en la conducción del negocio familiar. Su hija Paula también forma parte de la estructura de la compañía y se desempeña como encargada de la cadena.

Patricia, por su parte, también mantiene vínculos con el mundo comercial y acompaña a sus hijas en sus diferentes proyectos, entre ellos Enfants, una línea vinculada a la indumentaria infantil.

La vida privada de los padres de Antonela Roccuzzo

La familia de Antonela Roccuzzo tiene una reconocida trayectoria empresarial en Rosario y otras localidades de Santa Fe

La decisión de José Roccuzzo y Patricia Blanco de mantener un bajo perfil contrasta con la enorme popularidad de su hija. Antonela Roccuzzo se convirtió en una figura internacional y actualmente utiliza sus redes sociales para compartir aspectos de su vida junto a Lionel Messi y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

En Instagram, la rosarina reúne más de 39 millones de seguidores y también consolidó una faceta relacionada con la moda. Allí suele publicar producciones con reconocidas marcas internacionales y mostrar parte de su día a día en Miami.

Sin embargo, las apariciones junto a sus padres y hermanas son mucho menos frecuentes. La familia mantiene así una separación clara entre la vida pública de Antonela y su propia intimidad.

Cómo es la relación de Antonela Roccuzzo con su familia

Aunque existen pocas imágenes públicas de Antonela Roccuzzo junto a sus padres, la familia continúa siendo una parte importante de su vida. José y Patricia acompañaron a su hija a lo largo de las distintas etapas de su crecimiento y posteriormente durante su relación con Lionel Messi.

Las fotografías familiares que ocasionalmente aparecen en redes sociales también generaron comentarios sobre los rasgos físicos de Antonela. Mientras algunos usuarios encuentran similitudes entre la rosarina y su padre, otros consideran que heredó una mayor semejanza con Patricia.

A pesar de la fama internacional de su hija y de la posición económica alcanzada por la familia, José Roccuzzo y Patricia Blanco continúan vinculados a sus negocios y mantienen su residencia y sus actividades principales en Santa Fe. Su bajo perfil les permitió construir una vida alejada de la exposición mediática.