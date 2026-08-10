Cómo llegar a la estancia que organiza el Encuentro de Asado a la Estaca con entrada gratis

La ciudad de Funes se prepara para recibir una nueva edición del Encuentro Funense de Asado a la Estaca, una propuesta que tendrá lugar durante el próximo fin de semana largo y que reunirá gastronomía criolla, competencia de asadores y actividades para toda la familia. El evento que se realizará el lunes 17 de agosto en Estancia Damfield, con entrada libre y gratuita, contará también con la organización de La Gauchada Asados.

Además una competencia de asadores, con cupos limitados para quienes quieran participar, el momento central del certamen será a las 13 horas, cuando el jurado evalúe las preparaciones y determine a los ganadores.

¿Cómo será el cuarto Encuentro de Asado a la Estaca en la Estancia Damfield?

La jornada comenzará a las 10 de la mañana y se desarrollará durante todo el lunes 17 de agosto en el predio de Estancia Damfield, en Funes. La entrada será libre y gratuita para el público.

Uno de los momentos centrales será el Encuentro de Asadores, cuya inscripción continúa abierta, aunque los cupos son limitados. Quienes quieran participar pueden comunicarse al 341 363-4169 para recibir información y completar la inscripción.

La competencia tendrá su instancia principal a las 13 horas, cuando el jurado evalúe las preparaciones realizadas por los participantes y determine cuáles son los mejores asados de esta cuarta edición. La evaluación tendrá en cuenta aspectos relacionados con la preparación y la cocción de la carne.

El encuentro también tendrá una feria de emprendedores, donde los visitantes podrán recorrer diferentes propuestas comerciales, además de un patio gastronómico con comidas y bebidas.

La programación se completará con música, actividades recreativas y juegos inflables para los más chicos, con una propuesta pensada para compartir durante el feriado del lunes 17 de agosto.

¿Cómo llegar al cuarto Encuentro de Asado a la Estaca en la Estancia Damfield?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el 4° Encuentro de Asado a la Estaca en Estancia Damfield, Funes, queda a unos 301 kilómetros. Para llegar en auto, hay que tomar la Ruta Nacional 9 en dirección a Rosario y continuar hasta Funes. El viaje demanda aproximadamente tres horas y media. El evento será el lunes 17 de agosto, desde las 10, con entrada libre y gratuita.