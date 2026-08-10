La Conmebol sancionó a Boca Juniors en plena Copa Sudamericana 2026 y los hinchas estallaron, luego de la serie frente a O´Higgins de Chile y antes de los duelos con Recoleta de Paraguay por los octavos de final. La máxima Confederación del fútbol en esta parte del continente les aplicó multas de 20.000 dólares al club y otros 15.000 a su entrenador, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Dicho dinero será descontado de los ingresos por los premios que percibirá la institución de La Ribera, una vez que culmine su participación en el certamen internacional.

La suma final de 35.000 dólares (más de 52 millones de pesos argentinos al cambio oficial de hoy) exasperaron a los fanáticos, que reaccionaron con comentarios de rechazo fundamentalmente a través de X (ex Twitter). Mientras que la cifra quitada a la entidad en sí será por los dos jugadores que no brindaron entrevistas en el campo de juego en Chile, la plata que le corresponde al director técnico se debe a que el equipo salió tarde a la cancha para afrontar el segundo tiempo.

La furia de los hinchas de Boca contra la Conmebol tras la sanción: "Muertos de hambre"

Después de que se conociera la nota del castigo económico a la institución azul y oro, en las redes sociales la mayoría de los fanáticos reaccionó con bronca. Mientras que algunos eligieron echarle la culpa a la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme, otros apuntaron directamente contra la entidad que preside el paraguayo Alejandro Domínguez.

Algunos de los comentarios más fuertes al respecto fueron: "A ese corrupto, ni un vaso de agua"; "ah, son unos ratas muertos de hambre"; "este salame ni siquiera habló al respecto y se la agarra con el más grande"; "nos cagaron miles de veces" y "justo que estamos sobrados de guita".

La furia de los hinchas de Boca tras la sanción de la Conmebol.

La furia de los hinchas de Boca tras la sanción de la Conmebol.

¿Cuándo juega Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana?

Ida de octavos de final: martes 11 de agosto a las 19 horas de Argentina en la cancha de Huracán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vuelta: Martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.