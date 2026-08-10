Para maratonear: el reality show de cocina que arrasa en HBO Max

Para aquellos que disfrutan de la tensión del reloj, las estrategias de eliminación y la pasión por la gastronomía, HBO Max tiene en su catálogo una propuesta que lleva el género a una dimensión masiva: 100 Cocineros. Con una producción de escala monumental, el show abandona el típico estudio cerrado para transformar una arena de estadio en la cocina más grande e impredecible de la televisión.

La conducción está a cargo de la energía inagotable de Terry Crews, quien lidera una competencia donde cien de los mejores cocineros aficionados de Estados Unidos miden sus talentos frente a un jurado de lujo: el creador de contenido culinario Nick DiGiovanni y la célebre chef Alex Guarnaschelli.

El gran atractivo del programa radica en su ritmo vertiginoso. Lejos de la estructura tradicional de rondas fijas, la dinámica se apoya en una selección aleatoria de participantes y en el "Mezclador de Desafíos", una herramienta que determina pruebas sorpresa que van desde trivias rápidas hasta intensos duelos culinarios de 30 minutos a todo o nada.

A la presión del tiempo se le suma una importante componente de juego y codicia. Tras ganar cada prueba, los participantes deben tomar una decisión clave: retirarse con una suma de dinero en efectivo en el acto o sumar esa cifra al pozo acumulado. Con un premio inicial de 100 mil pesos que crece a medida que los competidores quedan en el camino, la tensión aumenta en cada episodio, convirtiendo a 100 Cocineros en una opción ideal para maratonear.

100 cocineros.

La serie de ciencia ficción animada que todos ven en HBO

Fired on Mars es una serie de televisión estadounidense de comedia y ciencia ficción animada para adultos creada por Nate Sherman y Nick Vokey para la plataforma HBO Max. La producción toma como base el cortometraje homónimo estrenado por la dupla de creadores en 2016. Sherman y Vokey ejercieron la producción ejecutiva junto a Carson Mell y Brian A. Miller, contando además con la supervisión de producción de Jackie Buscarino.

La realización técnica integró a Grey Gersten en la composición musical, a Rob Getzschman en la labor de montaje y al estudio Rough Draft Studios en el desarrollo de la animación. El arco narrativo se centra en la figura de Jeff Cooper, un diseñador gráfico que se traslada al planeta Marte tras ser contratado por la firma tecnológica Mars.ly dentro de la única colonia habitada del territorio marciano.