Entradas para Juana Molina en Vorterix 2026: precios y fecha de cuándo toca

Juana Molina anunció un conciento para este mes de agosto en el Teatro Vorterix, en el marco de su gira por Doga, su último disco.La artista renueva su oferta musical con este último trabajo, que llegó tras ocho largos años de espera. Lanzado en noviembre de 2025, su realización llevó casi 6 años de cocción. Pero pudo darle la impronta que deseaba para brindar al público una propuesta renovada.

Luego de una serie de funciones a sala llena en distintos teatros de Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, México y diferentes ciudades de Europa y antes de emprender otras fechas en Estados Unidos, Europa y Japón, Juana ofrece este concierto como cierre de las presentaciones en vivo de este disco. Y una de ellas será en el mencionado recinto de la capital porteña.

Cuándo toca Juana Molina y por dónde sacar entradas

Juana Molina se presenta en el Teatro Vorterix este sábado 29 de agosto a las 21 horas.

Las entradas se pueden sacar allaccess.com.ar o en la boletería del teatro (Av. Federico Lacroze 3455, CABA).

Precios de las entradas para Juana Molina en el Teatro Vorterix

Entradas generales: $50.000

Lanzamiento de Doga

En torno al lanzamiento de este álbum, Juana Molina destacó: "Lo que me gusta de hacer música es dejar que los instrumentos me guíen para que me atraviese. Cuando eso pasa, ahí, donde uno no espera, una verdad aparece. Siempre que termino de hacer un disco hay una inercia que me hace seguir grabando". El comienzo del proceso de composición y grabación del flamante trabajo empezó en 2019, durante la preparación de una serie de conciertos bautizados Improviset, que Juana ofreció junto al tecladista Odín Schwartz.

Juana Molina realiza una gira por su último disco.

El álbum concentra todas las cualidades que distinguen la música de Juana Molina y va un paso más allá en la búsqueda permanente de lo singular, donde no se detectan influencias, lo genuinamente original, aquello que -literalmente- no se parece a nada. Las melodías imprevistas, los sonidos etéreos y orgánicos, el gesto mínimo y sutil, la repetición como estética, la armonía austera y de apariencia estática, las letras como capas concéntricas: un paisaje familiar pero siempre sorprendente para el público habitual de esta artista y una puerta de entrada inmejorable para los recién llegados al planeta Juana Molina.

Compuesto por 10 surcos repartidos en 4 caras de vinilo doble en 45rpm, con su polisémico título, el extraordinario arte de tapa a cargo de Alejandro Ros y orgullosamente producido íntegramente por Sonamos, DOGA se inscribe de manera automática en ese espacio único de la música popular que son los discos de Juana Molina.