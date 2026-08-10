Inesperado: una figura de Telefe reveló que está embarazada al aire

Durante una transmisión en vivo de Perros de la Calle (Urbana Play), la actriz argentina de varias ficciones juveniles exitosas y ex ganadora de la primera edición de Bake Off Famosos (Telefe), Candelaria Molfese, reveló que se encuentra en el inicio de una nueva etapa como futura madre. Asimismo, compartió una tierna foto junto a su pareja, Joaquín Laviaguerre, en sus redes sociales.

En ese contexto, al momento de anunciar la feliz noticia, la panelista le pidió a la producción que mostrara una foto que, según anticipó, representa un antes y un después en su vida. En la tierna imagen, se la ve a ella recostada en una camilla mientras se realiza la ecografía con el equipo médico. Tras este conmovedor momento, el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, se levantó emocionado para abrazarla.

Candelaria Molfese anunció su embarazo al aire por Perros de la Calle (Urbana Play).

Luego de este emocionante momento al aire, la actriz decidió compartir con sus seguidores una serie de imágenes en las que aparece junto a su novio, Joaquín, sosteniendo el test de embarazo con resultado afirmativo en su cuenta personal de Instagram. Asimismo, acompañó con un pie de imagen sencillo, pero contundente: “Ahora somos 5”. Además, decidió incluir en la publicación imágenes de sus mascotas junto a la ecografía.

La historia de amor entre Cande Molfese y Joaquín

La historia de amor entre Cande y Joaquín comenzó en el teatro, a principios de 2025. Asimismo, en junio de ese mismo año, durante una visita al programa Resumido (Luzu), la actriz relató cómo fue su primer encuentro: “Soy Lilita. Estoy hace seis meses. Lo conocí trabajando. Era el productor de la obra que hice en el verano cuando estaba haciendo un reemplazo de Sofi Morandi y Agustín Sulivan de Benjamín Rojas. Entra por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘es él’”.

Candelaria Molfese junto a su pareja, Joaquín Laviaguerre, en redes sociales.

Finalmente, agregó: “Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí. Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, quien me dijo que estaba soltero. Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención. Así que yo lo acosé en una fiesta, para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo”.