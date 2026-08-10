Ley de Tierras: Tucumán rechazó la extranjerización y defendió los recursos estratégicos

Frente al repudio popular por el intento de derogación de la Ley de Tierras Rurales, desde el gobierno de Tucumán destacaron la imposibilidad de "acompañar el proyecto" en el Senado de la Nación por el riesgo de los recursos estratégicos vinculados a la soberanía nacional. "Hoy, a nuestro territorio, no lo podemos entregar por una ley", detalló Osvaldo Jaldo.

En una rueda de prensa realizada el lunes por la mañana, el gobernador fue consultado por la decisión del Gobierno de Javier Milei de retirar los capítulos III y IV de la iniciativa, referidos a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y a modificaciones relacionadas con la Ley de Manejo del Fuego. Como consecuencia, continúan vigentes la normativa que limita al 15% el dominio extranjero sobre el territorio nacional y seguirá la prohibición de venta de terrenos que hayan sufrido incendios forestales.

"Si nosotros nos remontamos a la historia, hombres y mujeres, criollos y criollas dieron la vida para que nosotros tengamos patria", señaló Jaldo. En ese marco, hizo especial referencia al peso histórico de Tucumán y de las provincias del Norte. Para el mandatario, la historia de la provincia impide considerar el territorio únicamente como un activo económico susceptible de ser transferido sin restricciones.

El mandatario tucumano sostuvo que el crecimiento económico no puede plantearse desligado de la defensa del territorio. Por eso, su cuestionamiento a la extranjerización de tierras se apoyó en una idea de soberanía que, según remarcó, trasciende las discusiones coyunturales. “Hoy no podemos echar por la borda lo que hicieron nuestros próceres y las vidas que quedaron en el camino para que hoy tengamos esta tierra, para que hoy tengamos la patria argentina”, concluyó.

“Desde las provincias siempre hemos dicho que en la medida que podamos poner un granito de arena para que nuestra querida patria argentina siga creciendo, lo vamos a hacer”, sostuvo. Sin embargo, inmediatamente después dejó clara su postura sobre la compra de tierras por capitales extranjeros: “En este tema de la extranjerización de las tierras de la República Argentina, no lo podemos acompañar”.

Cómo quedó el proyecto

Tras haber obtenido una ajustada media sanción en el Senado, el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada continuará su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, la cual actuará como cámara revisora para dar el debate final. Los diputados nacionales tendrán la opción de aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara Alta mediante una mayoría absoluta o, por el contrario, intentar insistir en la redacción de la propuesta original.

Sin embargo, debido a que el bloque oficialista retiró por completo los capítulos referidos a la derogación de la Ley de Tierras y a los cambios en el Manejo del Fuego antes de la votación para evitar una derrota, esos dos ejes específicos quedaron totalmente descartados del debate actual y no formarán parte de la discusión en la Cámara Baja.

El debate en Diputados se centrará exclusivamente en el núcleo acotado que logró sobrevivir en el recinto del Senado y que busca blindar los derechos de posesión. Los legisladores deberán definir las medidas que promueven los desalojos exprés para resolver usurpaciones de forma acelerada, la modernización de los registros inmobiliarios y la imposición de fuertes límites a las expropiaciones estatales, que exige indemnizaciones previas basadas en el valor real del mercado.