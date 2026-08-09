Para celebrar el Día del Niño: llega el Festival de la Torta y el Chocolate a Buenos Aires

Entre los diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada, hay uno que se destaca por ofrecer el Festival de la Torta y el Chocolate y tener grandes paisajes: San Miguel del Monte. Se trata de uno de los eventos gastronómicos más esperados con entrada gratuita y sabores regionales, ideal para celebrar el Día del Niño.

Así será el Festival de la Torta y el Chocolate en San Miguel del Monte

El Festival de la Torta y el Chocolate se realiza el próximo domingo 16 de agosto desde las 14 hs en la Plaza Adolfo Alsina de San Miguel del Monte. En esta edición, buscarán hacer una torta que supere los 120 metros de largo y romper su propio récord — de 123,2 metros, alcanzado el año pasado— para convertirse en una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires.

Para acompañar la torta habrá más de 300 litros de chocolate y también se podrá disfrutar de un parque inflable, paseo en autobomba junto a los Bomberos Voluntarios, quema del muñeco y muchísimas más actividades para toda la familia.

La propuesta busca que vecinos y visitantes tengan una excusa para celebrar el Día del Niño de una forma diferente, no solo con la torta más larga de la cuenca del salado, sino también con actividades para pasar el fin de semana largo en familia.

Además de la torta gigante y la chocolatada habrá un parque de inflables y actividades para toda la familia

¿Cómo llegar a San Miguel del Monte desde la ciudad de Buenos Aires?

Monte queda a 122 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, es decir, alrededor de una hora media del centro porteño. Sin embargo, depende de qué medio de transporte se utilice para llegar y el tránsito. El camino al pueblo es bastante simple:

En auto

Salir de la ciudad por la Av. Dellepiane para empalmar con la Autopista Teniente General Pablo Riccheri en dirección a Ezeiza. A la altura del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Al llegar a Cañuelas, empalmar directamente con la Ruta Nacional N° 3 y seguí derecho en dirección sur hasta el ingreso a San Miguel del Monte.

Transporte público