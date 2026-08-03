La Ruta de la Tortita Negra: el recorrido bonaerense para probar una de las facturas más tradicionales

La tortita negra, una de las facturas más representativas de la panadería argentina, se convirtió en la protagonista de un circuito gastronómico que une distintos pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires.

La llamada Ruta de la Tortita Negra invita a recorrer localidades donde esta preparación mantiene recetas familiares, formatos particulares y una fuerte identidad ligada a la tradición rural bonaerense.

El recorrido incluye destinos como General Lavalle, Tapalqué, Berdier (partido de Salto) y Las Marianas (Navarro), pueblos donde este manjar ocupa un lugar central dentro de la oferta gastronómica y turística. Cada localidad conserva su propia versión de esta factura elaborada con masa de pan, grasa y una cobertura de azúcar negra.

¿Cómo es la Ruta de la Tortina Negra?

La tortita negra nació como una forma de aprovechar los sobrantes de masa de los panaderos, que incorporaban azúcar negra para darle un sabor diferente. Con el paso del tiempo, aquella preparación sencilla se transformó en una de las facturas más reconocidas del país y en un símbolo de la cocina tradicional.

En Tapalqué, por ejemplo, la receta tiene una característica particular: las tortitas negras se elaboran en tamaño grande, algunas con dimensiones similares a una pizza, y son uno de los principales atractivos de la Fiesta de la Torta Negra que se realiza en la localidad.

En General Lavalle, la preparación también forma parte de la identidad del pueblo. Allí, una histórica panadería mantiene una receta familiar que se convirtió en motivo de visita para quienes viajan hacia la Costa Atlántica y buscan hacer una parada gastronómica en el camino.

Otro de los puntos destacados es Berdier, una pequeña localidad del partido de Salto con alrededor de 200 habitantes que organiza la Fiesta de la Tortita Negra y suma esta especialidad a su propuesta de turismo rural.

También aparece Las Marianas, en el partido de Navarro, donde la tortita negra convive con otras preparaciones caseras como pastas artesanales y propuestas gastronómicas vinculadas al campo bonaerense.