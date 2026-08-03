Cómo ahorrar: conocé los beneficios de Cuenta DNI en agosto

Comenzó el octavo mes del año y desde el gobierno bonaerense dieron a conocer las promociones vigentes a través de Cuenta DNI para ahorrar y ayudar al bolsillo. De esta manera, y en medio de una fuerte crisis social y de endeudamiento para más de 6 millones de argentinos y argentinas, el Gobierno provincial sostiene el acompañamiento a más de 10,6 millones de usuarios y usuarias.

Vale remarcar que, al 31 de julio, el Banco Provincia facilitó refinanciaciones por un total de $352.505 millones, alcanzando a 94.703 clientes. Al respecto, la entidad bancaria recordó que la gestión puede realizarse de manera presencial en las sucursales, a través del Centro de Contacto Telefónico o mediante ofertas digitales personalizadas disponibles en Home Banking BIP y BIP Móvil, de acuerdo con el perfil de cada cliente.

Según detallaron desde Casa de Gobierno, con un uso diario de la Cuenta DNI, cada usuario puede alcanzar un ahorro mensual de hasta $169.000; es decir, casi la mitad de un salario mínimo, vital y móvil.

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Uno a uno los beneficios

Entre las principales novedades la promoción de gastronomía vuelve a concentrarse en los fines de semana y contará con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

En tanto, el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full continuará vigente los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $8.000. Además, se mantienen los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, garrafas y marcas destacadas.