Trenes: lanzan una licitación histórica para renovar una línea clave del AMBA

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en el plan de modernización de la línea Sarmiento al lanzar una licitación para la compra de 42.000 durmientes monobloque de hormigón pretensado, que serán utilizados en las obras de renovación de vías entre Once y Moreno.

La contratación, impulsada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), busca abastecer las intervenciones previstas sobre uno de los corredores ferroviarios con mayor cantidad de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial (BORA) y establece que la apertura de ofertas se realizará el 1° de septiembre. Los durmientes deberán ser aptos para vías de trocha ancha con tercer riel, característica propia de la infraestructura electrificada del Sarmiento.

¿Cómo será la compra para abastecer las obras de renovación de vías entre Once y Moreno?

Los nuevos durmientes serán utilizados en las intervenciones previstas sobre el tramo Once-Moreno, donde se reemplazarán sectores de vía que presentan un importante nivel de desgaste tras décadas de servicio.

De acuerdo con la documentación licitatoria, se trata de durmientes monobloque de hormigón pretensado, diseñados para soportar mayores cargas y ofrecer una vida útil más extensa que los tradicionales de madera. Además, requieren menos mantenimiento y brindan una mayor estabilidad a la infraestructura ferroviaria.

La licitación se suma a otras contrataciones abiertas durante 2026 para recuperar la infraestructura de la red que une CABA con el oeste del Conurbano bonaerense. Entre ellas figuran el recambio de rieles, durmientes, fijaciones y balasto, además de intervenciones sobre aparatos de vía y pasos a nivel. Estas obras forman parte del programa de inversiones impulsado tras la declaración de la Emergencia Ferroviaria.

La línea Sarmiento conecta la estación Once con Moreno y es uno de los principales corredores ferroviarios del AMBA. Según el cronograma oficial de ADIF, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 1° de septiembre de 2026, fecha prevista para la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 19/2026.