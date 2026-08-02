Los usuarios de GLP-1 vuelven a visitar las tiendas físicas para comprar ropa

Los medicamentos para bajar de peso hacen que los compradores se dirijan a las tiendas a renovar su armario

Nora Nye, ​de 58 años, está renovando su armario mientras reduce su talla por primera vez en más de tres décadas, tras perder 80 libras (36 kilos) gracias al medicamento para adelgazar Mounjaro. Previamente este año, la abogada especializada en quiebras de ‌Denver entró en unos grandes almacenes Macy's y se ‌sintió abrumada.

"Las tiendas tendrán que estar preparadas para una afluencia de personas que ahora caben en esas tallas, pero que también necesitarán ayuda al respecto, porque simplemente no sabemos dónde acudir", afirmó Nye, que comenzó a tomar el medicamento hace 19 meses tras un diagnóstico de diabetes.

Según Gallup, alrededor del 11% de los estadounidenses toma medicamentos para adelgazar basados en el GLP-1. Con los cambios en su cuerpo, muchos se inclinan por probarse la ropa en persona para averiguar qué estilos se adaptan a su nueva talla, explicaron los compradores a Reuters.

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Más de dos tercios de los consumidores que utilizan GLP-1 afirman que los cambios en las tallas les han hecho más ​propensos a comprar en tiendas físicas, ⁠según una encuesta realizada a 500 personas por ReturnPro, empresa que ayuda a los minoristas a gestionar las devoluciones.

Esto supone un ‌nuevo —o antiguo— reto para los minoristas, que están empezando a reevaluar sus estrategias de tiendas físicas para satisfacer ⁠esas expectativas, según los analistas.

"Esto podría, como mínimo, frenar la tendencia hacia ⁠el comercio exclusivamente en línea", afirmó Don Johnson, estratega de consumo en EY-Parthenon. "Hay que prestar más atención a la experiencia en la tienda física".

Kelly Cook, directora ejecutiva de la empresa de moda nupcial David's Bridal, señaló que los medicamentos para adelgazar están influyendo en la ⁠forma en que la gente compra en sus aproximadamente 200 tiendas. Según explicó, en los últimos seis meses las clientas ​se han probado, en promedio, el doble de vestidos, llegando en ocasiones a probarse hasta ‌10 modelos.

Debido a estos medicamentos, los grandes almacenes, las cadenas de ‌descuento y las boutiques están revisando las tallas que ofrecen, la distribución de los probadores y los servicios de estilismo, ⁠según Ali Furman, responsable del sector de mercados de consumo de PwC. Es probable que las inversiones en las tiendas se pongan en marcha a lo largo del próximo año, añadió.

La cadena de descuento Ross Stores registró un aumento del 17% en las ventas en tiendas comparables durante el primer trimestre, lo que el director ejecutivo de Ross, Jim Conroy, atribuyó en mayo a un mayor flujo ​de clientes y a ‌una "mejor experiencia en la tienda", aunque la empresa no mencionó específicamente los medicamentos para adelgazar.

Ross no respondió a una solicitud de comentarios. Macy's se negó a hacer declaraciones.

ENCUENTRA LAS TALLAS ADECUADAS

Amber Volkin, de 43 años, que vende ropa a través de la plataforma en línea Whatnot y en su domicilio de Austin, Texas, comenzó a organizar citas privadas de estilismo para ayudar a clientes en diversas fases de pérdida de peso que tenían dificultades para comprar.

"Tenía credibilidad, ⁠y creo que eso es lo que le falta a la gente en las tiendas físicas ahora mismo", afirmó Volkin, que lleva 25 años en el sector minorista y también ha tomado medicación con GLP-1. "Si quieres que la gente vuelva a las tiendas y darles una razón para pagar un precio más alto por algo, entonces tienes que ofrecerles el servicio que ello conlleva".

De los cientos de personas que han comprado en su negocio durante los últimos dos años, aproximadamente tres cuartas partes han mencionado la pérdida de peso con GLP-1, según explicó.

Las herramientas de inteligencia artificial están entrando en escena a medida que los minoristas buscan resolver la falta de uniformidad en las tallas. Victoria's Secret, por ejemplo, ‌incorporó tecnología de IA en algunos de sus probadores para ayudar a los clientes a solicitar diferentes tallas. La cadena de lencería se negó a hacer comentarios.

Ami DeWille, responsable de marketing de ReturnPro, señaló que las tiendas tendrán que dar respuesta a la necesidad de un servicio más personalizado. "Podría ser la IA, o podría ser una persona que se le dé muy bien determinar la talla", afirmó.

ESTABILIZARSE, LUEGO COMPRAR

Una vez que los usuarios de GLP-1 ven que su peso se estabiliza, son más propensos a comprar ropa más cara. Entre los consumidores de ‌gama alta encuestados por ReturnPro, el 91% afirmó que es más probable que compren en tiendas físicas, en comparación con el 69% del total de usuarios de GLP-1.

Wendy Fossum y John White perdieron 60 y 120 libras (27 y 54 kilos), respectivamente, gracias a los medicamentos para adelgazar. Esta pareja ‌casada, ambos de 41 años, está ⁠buscando ropa asequible en las tiendas de Mineápolis.

Fossum afirmó que, una vez que su peso se estabilice, tiene pensado comprar más en Macy's y en boutiques locales para renovar su armario.

"Me veo haciendo más compras en ​persona", dijo Fossum, bibliotecaria en un bufete de abogados.

Ahora que su peso se ha estabilizado, White dice que quiere comprarse un traje nuevo en una tienda física para el próximo viaje de aniversario de la pareja a Las Vegas.

"Esto me abre muchas posibilidades a la hora de elegir dónde comprar mi ropa", afirmó.

Con información de Reuters