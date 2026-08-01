Rumania amplía caza selectiva de osos, críticos señalan lagunas en aplicación de normativa

Osos pardos en la carretera Transfagarasan en Rumania

En ​tan solo tres horas, durante una soleada mañana en la pintoresca carretera de montaña Transfagarasan, en Rumania, al menos 20 osos pardos salieron del bosque y ‌se acercaron a los conductores que ‌se habían detenido para darles de comer y tomarse fotografías.

Los conductores hicieron caso omiso de las señales situadas a lo largo de las curvas cerradas de la carretera que atraviesa los Cárpatos, en las que se advierte a los visitantes que dar de comer a los animales es ilegal y se castiga con multas cuantiosas.

La escena ilustra un reto cada vez mayor para las autoridades rumanas, que se esfuerzan por hacer cumplir las ​normas para proteger a residentes ⁠y turistas de los ataques, al tiempo que controlan la mayor población de ‌osos pardos de Europa fuera de Rusia.

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El Ministerio de Medio Ambiente de ⁠Rumania estima que el país alberga entre 10.000 ⁠y 13.000 osos pardos, según un estudio preliminar de ADN realizado a lo largo de varios años.

Los encuentros entre osos y seres humanos se han vuelto cada vez más habituales ⁠en las comunidades de montaña, a medida que la expansión urbana y el ​cambio climático reducen y fragmentan los hábitats naturales, lo que ‌ha hecho que los animales se hayan ‌acostumbrado a adentrarse en pueblos y ciudades en busca de alimento.

Algunos de estos ⁠encuentros han sido mortales. Según el Ministerio de Medio Ambiente, casi 30 personas han perdido la vida a causa de los osos en Rumania durante las últimas dos décadas.

Para residentes como Jean Stangaciu, de 59 años, en la localidad montañosa de Predeal, en el ​centro de Rumania, ‌los osos se han convertido en una presencia habitual y una amenaza.

"El oso viene casi todas las tardes", afirmó, al describir las visitas a los contenedores de basura cercanos a su casa. "Ya no salimos al pueblo por la tarde".

CRÍTICOS DICEN QUE SE NECESITA APLICACIÓN RIGUROSA DE LA LEY

En un intento ⁠por evitar nuevos ataques y controlar la población de osos, los legisladores duplicaron en abril la cuota anual de caza de este Estado miembro de la Unión Europea para este año y el próximo hasta casi 900 ejemplares, lo que ha suscitado duras críticas por parte de expertos en fauna silvestre y conservacionistas.

Los críticos dicen que esta medida no resuelve el problema de la intrusión de los osos en las zonas residenciales, ya que es probable que los ‌cazadores busquen grandes ejemplares para trofeo en lo profundo del bosque, en lugar de a las madres y sus oseznos que se adentran en las localidades en busca de alimento.

"No se cazará donde los osos se acercan a la carretera, en la Transfagarasan", afirmó Cristina Lapis, del Santuario Libearty, que acoge a 140 osos que quedaron huérfanos o fueron rescatados de ‌propietarios que los mantenían como atracciones en las carreteras.

A partir de 2021, las autoridades municipales también tendrán la facultad de disparar a los osos que irrumpan en los jardines y las viviendas ‌de los ciudadanos.

Ciprian Galusca, ⁠de la Asociación de la Plataforma de Adaptación Climática, señaló que algunas de las normas no letales vigentes para evitar que los osos entren ​en las localidades —entre ellas, las multas por alimentar a los animales, las normas de gestión de residuos y las ayudas para vallas eléctricas— no se estaban aplicando adecuadamente.

Con información de Reuters