Nostalgia, desarraigo e incertidumbre: la búsqueda de Elena en su primer disco solista

Elena estrena su disco debut, Nuevos Años Locos.

Durante años, Elena Radiciotti fue un pilar indispensable dentro de la escena musical independiente argentina; su labor como integrante de Isla Mujeres y su rol clave en Fonso y Las Paritarias la consolidaron como una instrumentista y compañera musical de peso. Sin embargo, en paralelo a esos proyectos colectivos, latía una búsqueda personal que finalmente encuentra su materialización en Nuevos Años Locos, su disco debut como solista.

A través de nueve canciones atravesadas por la memoria, el desarraigo, la incertidumbre generacional y los cambios, Elena no solo debuta como cantante, sino que se afirma como autora. En esta entrevista, la artista repasa el origen de este trabajo, la influencia de sus lecturas y escuchas, y la sensación de cerrar una etapa para dar inicio a un nuevo capítulo.

La decisión de dar el salto solista

Venías de una dinámica de trabajo fuertemente grupal. ¿Cómo fue el proceso de madurar la idea de sacar un disco propio y encontrar el momento indicado para concretarlo?

- Estaba muy habituada a hacer discos con mis proyectos grupales desde hace muchos años. Sin embargo, recuerdo estar en 2018 y ya pensar en que quería sacar mi propio disco. Me tomé mis años para hacerlo porque en el fondo tal vez no me sentía preparada, o por autoboicot. En 2024, después de grabar el último disco de Fonso y Las Paritarias, volví a mi casa con una revelación: era el momento de hacerlo. Y así fluyó sin más obstáculos; en un año teníamos un disco junto a Aziz Asse, quien fue mi productor.

¿Cómo fue el método de trabajo con Aziz y el recorrido por los distintos estudios?

- La dinámica era componer en mi casa, mandarle grabaciones de celular, ir a su casa en City Bell y armar los temas con lo que teníamos. Después pasamos por varios estudios a grabar más cosas. Por ejemplo, en el estudio de Percii, donde se masterizó, también grabamos voces mías y las de Fonso y Lupi.

Un universo de referencias: de Calamaro a la poesía

El disco navega entre la canción clásica y pasajes más íntimos. ¿De qué fuentes nutriste la identidad sonora y lírica de este álbum?

- Las inspiraciones nunca son literales o muy claras, una construye su visión en base a muchas cosas a lo largo del tiempo. Pero sí hay elementos que se pueden leer. La obsesión con Calamaro se filtra en algunas maneras de decir. Hay formas de escribir de otros artistas a los que siempre les presté atención, 107 Faunos por ejemplo. El libro Punctum de Martín Gambarotta fue una fuente de referencias en algún momento; tenía una fijación con la sordidez y lo coloquial de ese libro. La inspiración viene de todos lados. También hubo un disco de ML Buch, Suntub, que tímbricamente es increíble, e intentábamos sacar información de ahí.

Elena.

Las colaboraciones con Fonso, Lupi y María Torpe se sienten muy orgánicas en la trama del disco. ¿Cómo se pensaron esos cruces?

- A la hora de escribir los temas que canté con ellos, yo ya sabía que quería invitarlos y siento que cada tema está impregnado del estilo de cada uno. La inspiración viene de las propias amistades, de colegas y de personas cercanas por las que siento profunda admiración.

En temas como el que da título al disco o "Lista de Objetivos" convive cierta nostalgia con el pop clásico, mientras que en otros tramos el clima se vuelve más denso.

- La música nacional de los 60 y 70 flota en el disco. "Nuevos Años Locos", por ejemplo, es una canción que compuse después de escuchar varios días "Las olas y el viento" de Donald. Hay una raíz muy clásica dando vueltas. Ni hablar en "Lista de Objetivos". Luego hay temas más raros, opacos e íntimos como "Hundirme en la arena" o "Pleitesía", que tienen mucha emotividad.

Cierre de etapa y el comienzo de una nueva temporada

¿Qué balance hacés de este trabajo en primera persona respecto a tu recorrido personal?

- Para mí el disco, así con esa primera persona tan marcada, es un paso de afirmación. Es decir: "Acá estoy". Es muy autobiográfico pero sin solemnidad, con picardía, y eso me gusta. El proceso fue de cierto modo catártico y a la vez siento que fue como cerrar un ciclo. Siento que escribí un relato sobre las cosas que viví hasta hoy, lo firmé y cerré el libro. Ahora es mirar para adelante y ver qué traen los "Nuevos Años Locos". Se siente como el comienzo de una nueva temporada.