La Policía de la Ciudad secuestró este sábado fusiles, ametralladores, explosivos e indumentaria con simbología nazi en la casa de un hombre de 89 años en el barrio porteño de Flores. Una vecina había llamado al 911 luego de que se descompensara en su hogar. Los efectivos encontraron el arsenal cuando acudieron junto al SAME para asistirlo.

Un móvil policial de la Comisaría Vecinal 7C llegó a una casa en la calle Lautaro al 100 junto a médicos del SAME. Luego de que el personal médico asistiera al anciano y lo llevara al Hospital Piñeiro, ubicado a pocas cuadras, los policías se sorprendieron con lo que vieron en el hogar: una gran cantidad de armas de fuego, municiones y elementos como cascos con insignias nazi.

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Según el parte policial al que accedió El Destape, el hecho se originó con "una llamada de una mujer denunciando que un vecino de 89 años se había descompensado" en ese domicilio.

Por orden de la Justicia, se dispuso realizar el inventario de las armas y de los demás elementos secuestrados, una tarea que estuvo a cargo de efectivos de la Policía Científica y de las Divisiones Balística y Explosivos.

El procedimiento se llevó adelante tras una orden emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti y la intervención de la Unidad de Flagrancia Oeste.

Todo el arsenal incautado

El procedimiento permitió el secuestro de 14 armas de puño, entre pistolas y revólveres de diferentes calibres y modelos, además de una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, once fusiles y carabinas de distintas épocas, una importante cantidad de municiones y 22 evidencias vinculadas a material explosivo, proyectiles de artillería y granadas de mano.

Entre los elementos incautados también había cascos, armas blancas, accesorios e indumentaria, así como piezas con simbología nazi.

Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó el secuestro de todo el armamento, las municiones y el resto de los objetos hallados. Asimismo, se dispuso verificar la numeración de cada uno de los elementos y constatar si se encuentran debidamente registrados ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).