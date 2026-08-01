El Movimiento Derecho al Futuro hizo un acto en Entre Ríos y Bianco aseguró, de cara a las elecciones: "2026 debe ser un año de construcción"

El Movimiento Derecho al Futuro, espacio referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, empieza a mover sus fichas para las elecciones 2027, priorizando "la construcción" en todo el territorio federal. Durante un evento en la ciudad entrerriana de San José, en el departamento de Colón, el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, enfatizó la necesidad de alcanzar consensos para la definición de postulaciones en todos los niveles de representación. "Tenemos que construir acuerdos para definir a nuestros candidatos en los ámbitos nacional, provincial y municipal, dejando atrás la lógica de las imposiciones", remarcó ante más de 700 personas, entre ellos referentes y militantes de distintos puntos de la provincia.

Bianco remarcó la importancia del MDF como un espacio de encuentro y construcción colectiva." Se trata de un paraguas político para que las distintas expresiones del peronismo y otros espacios puedan encontrar un lugar de contención y representación, con el objetivo de construir una alternativa frente al actual modelo económico y social impulsado por el Gobierno nacional y sus aliados", destacó. La actividad contó con la presencia también del presidente municipal de San José Gustavo Bastián, en su rol de anfitrión.

La actividad se llevó a cabo en el Centro de Jubilados y Pensionados San Pantaleón, en San José, donde también hicieron uso de la palabra los intendentes Damián Arévalo (Feliciano) y Laura Rupp (El Pingo).

Al momento de tomar el micrófono, Bianco dejó en claro la impronta que se le quiere imprimir al MDF: "2026 debe ser un año de construcción y no de candidaturas". El funcionario bonaerense sentó también una postura auutocrítica y reflexiva sobre las acciones desarrolladas en los últimos años, "Debemos reflexionar sobre aquello que hicimos bien y también sobre aquello que debemos corregir para volver a representar las demandas de la sociedad", insistió.

Así, San José se convirtió en el escenario del lanzamiento de la campaña "Entre Ríos con Vos-Movimiento Derecho al Futuro", en el marco del foro político denominado "Axel es la esperanza".

La radiografía del peronismo en la provincia

En Entre Ríos hay más de un sector que está compitiendo por la representación del PJ en la provincia. En concreto, existen tres sectores dentro del peronismo que quieren disputarle la provincia al gobernador Rogelio Frigerio.

Enrique Cresto y Ángel Giano apoyan a Kicillof, junto a un grupo de intendentes del PJ entrerriano que enfrenta el armado de Adán Bahl, Gustavo Bordet, Rosario Romero, Juan José Bahillo, José Eduardo Lauritto y Laura Stratta.

Otro sector del peronismo entrerriano se referencia en Cristina Fernández de Kirchner y tiene como principales referentes a Stefanía Cora, Blanca Osuna y Carolina Gaillard. De las tres, Gaillard es quien logró mayor proyección electoral tras haber sido candidata a diputada nacional el año pasado.

También, por fuera, aparece una figura que tuvo una larga carrera dentro del partido: el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, expulsado del PJ en el último congreso partidario, ya anunció que competirá por la Gobernación en 2027 por su cuenta.