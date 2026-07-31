El Ministerio de Capital Humano advirtió este viernes que ante la convocatoria anunciada por CTERA a un paro nacional docente para el lunes 3 de agosto, "se encuentra plenamente vigente" la Ley de reforma laboral, "que establece a la educación como servicio esencial".

En este sentido, la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcó que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".

"Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", se señaló en un comunicado.

Al respecto, se advirtió que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables".

"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza", finalizó el comunicado.

CTERA convocó a un paro docente para el lunes 3 de agosto

El miercoles, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente, en el marco del plan de lucha aprobado por su congreso. La medida fue anunciada en rechazo a las políticas del Gobierno nacional, al que el gremio responsabiliza por el deterioro de los salarios, el desfinanciamiento del sistema educativo y la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

A través de un comunicado, Ctera sostuvo que la decisión de realizar un paro nacional docente responde a la "grave situación" que atraviesan las y los trabajadores de la educación "como consecuencia del ajuste" impulsado por el gobierno de Javier Milei.

El sindicato cuestionó que el Ejecutivo mantenga su negativa a convocar a la Paritaria Nacional Docente, un ámbito previsto por la legislación vigente para debatir salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa. Según la organización, esta situación se da en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y reducción de los recursos destinados al sistema educativo.

Con información de Noticias Argentinas