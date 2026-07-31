Paro nacional del lunes 3 de agosto: qué pasa con los docentes en la vuelta a clases

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional docente este lunes 3 de agosto en contra del ajuste del Gobierno nacional y por mejores salarios docentes. El mismo día habrá una medida de fuerza de trabajadores estatales con movilización hacia el Ministerio de Economía.

"La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa", explicaron en un comunicado desde el gremio docente.

¿A qué estudiantes afecta el paro docente nacional?

El paro docente se extenderá por 24 horas y afectará a los tres niveles: inicial, primario y secundario. Los alumnos y alumnas que tenían el regreso a clases tras las vacaciones de invierno volverán a las aulas recién el martes.

El paro docente afecta a alumnos de nivel incial, primario y secundario

Qué reclaman los docentes de todo el país con el paro

CTERA explicó que la decisión del paro responde a la "grave situación" que atraviesan las y los trabajadores de la educación "como consecuencia del ajuste" impulsado por el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza en todo el país es un reclamo por:

Convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios.

Restitución y pago inmediato del FONID y de los fondos nacionales destinados a la educación.

Sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Defensa de las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente.

Defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto.

Mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos

Además, el paro es en rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa al advertir que es un "grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos".