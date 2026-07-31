La Rioja y UNICEF impulsan un histórico convenio para fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes

El Gobierno de La Rioja firmó un convenio de cooperación con UNICEF Argentina y la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer las políticas públicas destinadas a la protección integral de las infancias y adolescencias en la provincia. La iniciativa contempla capacitaciones para equipos técnicos, asistencia especializada y el diseño de nuevas herramientas de gestión que permitan mejorar la respuesta del Estado frente a las problemáticas que afectan a este sector de la población.

El acuerdo fue suscripto este jueves por el gobernador Ricardo Quintela durante un acto realizado en la Casa de Gobierno, donde se formalizó la firma del Memorándum de Entendimiento y de la Carta Compromiso en el marco del programa Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), una iniciativa impulsada por UNICEF que promueve el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para fortalecer las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

Según se informó, la primera etapa del programa se implementará en seis departamentos de la provincia que concentran aproximadamente el 85% de la población infantil riojana, con el objetivo de generar un mayor impacto territorial en la protección y promoción de derechos.

El convenio prevé la capacitación de los equipos técnicos que trabajan en el territorio, la elaboración de diagnósticos sobre la realidad de cada municipio, la asistencia técnica para el diseño de programas específicos y la creación de espacios de intercambio entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

El propósito es fortalecer el sistema de protección integral de derechos mediante políticas públicas más eficientes, adaptadas a las necesidades de cada comunidad y sustentadas en información actualizada sobre la situación de la infancia y la adolescencia.

El discurso de Quintela

Durante el acto, el gobernador Ricardo Quintela agradeció el acompañamiento de UNICEF Argentina y de la Defensoría Nacional, y destacó la importancia de incorporar conocimientos y experiencias que permitan mejorar la intervención estatal.

"Les agradezco que vengan a capacitarnos, a transmitirnos sus experiencias y sus saberes para que podamos tener las herramientas indispensables para afrontar los graves problemas que tiene nuestra sociedad, fundamentalmente en el sector de la niñez y de la adolescencia", expresó.

El mandatario sostuvo que uno de los principales desafíos del Estado es garantizar políticas de protección para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y afirmó que la niñez y las personas mayores deben constituir una prioridad en la agenda pública.

En ese sentido, remarcó que las desigualdades sociales condicionan las oportunidades de desarrollo desde los primeros años de vida y consideró que las políticas públicas deben orientarse a reducir esas brechas.

"No todos parten desde el mismo lugar. Hay chicos que nacen con muchas más oportunidades que otros. Por eso nuestro gobierno procura, aun con todas las limitaciones financieras que tenemos, atender prioritariamente a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado", señaló.

Quintela también defendió el rol del Estado en la implementación de políticas sociales y rechazó las críticas dirigidas a los programas de asistencia destinados a los sectores más vulnerables. "Nos descalifican porque atendemos a quienes más necesitan. Yo digo que no hay que tener vergüenza de ayudar a quienes realmente lo necesitan. Cualquiera de nosotros hace cualquier cosa por un hijo. Ellos también", afirmó.

Asimismo, sostuvo que el acceso a servicios públicos esenciales constituye una condición necesaria para garantizar igualdad de oportunidades durante la infancia. "Los servicios públicos existen para la gente. Agua, energía y conectividad son derechos fundamentales sobre los que el Estado tiene que tener una posición dominante para garantizar que lleguen a todos", manifestó.

Para el gobernador, asegurar esas condiciones básicas resulta indispensable para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente y enfrentar en mejores condiciones los desafíos futuros. "Necesitamos que todos los chicos tengan las herramientas para crecer y enfrentar los desafíos que la vida les va a presentar. Esa es una responsabilidad que el Estado no puede abandonar", enfatizó.

Finalmente, Quintela convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos organismos que intervienen en la protección de derechos de la infancia y destacó la articulación entre la Provincia, los municipios, la Nación y organismos internacionales como una herramienta para ampliar el alcance de las políticas públicas.

"Les pido que pongamos todavía más énfasis cuando se trata de quienes más necesitan una mirada especial: nuestros niños y nuestros abuelos. Son los sectores más desprotegidos de la sociedad y merecen todo nuestro esfuerzo para que puedan vivir mejor y construir un futuro con más oportunidades", concluyó.